Nowinki w podatkowych zeznaniach rocznych

Zarówno Twój e-PIT, jak i wcześniejszy PFR to nazwy wstępnie przygotowanego zeznania podatkowego. Nazwy te nie funkcjonują równolegle, bo PFR obowiązywało w rozliczeniu za 2017 rok, a Twój e-PIT – za 2018.

W rozliczeniu za 2018 r. na portalu podatkowym w terminie 15.02 – 30.04 będą dostępne formularze PIT-37 i PIT-38. Podatnik może (ale nie musi) z nich skorzystać. Jeśli w terminie do 30.04.2019 podatnik nie złoży PIT-a samodzielnie lub nie zaakceptuje przygotowanego przez Ministerstwo Finansów, to urząd skarbowy automatycznie zatwierdzi wstępnie przygotowane zeznanie z uwzględnieniem ulg, o których wie – np. ulgi na dzieci. Jeśli podatnik zdecyduje się na skorzystanie z formularza e-PIT, może samodzielnie wskazać organizację pożytku publicznego, której chce przekazać 1% podatku.

Świadczenia dla rodziców a ulga prorodzinna

Świadczenia dla rodziców takie jak 500+, 300+, „becikowe”, „kosiniakowe” czy dopłaty do żłobków są zwolnione z opodatkowania i nie wykazuje się ich w zeznaniu rocznym. Warto przypomnieć, że od wielu lat rodzice mogą korzystać z ulgi na dzieci. Otrzymywanie wyżej wymienionych świadczeń w żaden sposób z nią nie koliduje.

Gdy ulga przysługuje na jedno dziecko, to limit przychodów wynosi:

112 000 zł w przypadku podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (dochody podatnika i jego małżonka);

112 000 zł w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko;

56 000 zł w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku.

Natomiast rodzice wychowujący dwoje i więcej dzieci skorzystają z ulgi bez względu na wysokość uzyskanego dochodu. Kwota podlegająca odliczeniu za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego wynosi:

w stosunku do jednego dziecka – 92,67 zł (rocznie 1112,04 zł);

drugiego dziecka – 92,67 zł (rocznie 1112,04 zł);

trzeciego dziecka – 166,67 zł (rocznie 2000,04 zł);

czwartego i każdego kolejnego dziecka – 225 zł (rocznie 2700 zł).

Do liczby dzieci wliczane są tylko te, na które przysługuje ulga – nie są brane pod uwagę dzieci pełnoletnie, takie, które się nie uczą lub których dochód roczny przekraczał 3089 złotych. Jeśli dziecko urodzi się w trakcie roku podatkowego, to wówczas ulga przysługuje począwszy od miesiąca, w którym się urodziło.

Ulga prorodzinna to odliczenie od podatku. Jeśli podatnikowi nie wyliczono takiej kwoty podatku, aby wykorzystać całą kwotę ulgi, to wówczas może on skorzystać ze zwrotu z tytułu ulgi na dzieci. Zwrot jest limitowany składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podlegającymi odliczeniu (w przypadku składki zdrowotnej jest to 7,75% podstawy wymiaru). W przypadku rozliczania zwrotu należy być ostrożnym. Nie jest obowiązkowy, a można przez niego stracić 500+ na pierwsze dziecko, ponieważ jest wliczany do przychodu.

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny wydawana jest na wniosek rodziny 3+. Podatnik, który w zeznaniu rocznym złożonym elektronicznie zaznaczy, że taką kartę posiada, otrzyma zwrot nadpłaconego podatku w terminie do 30 dni od dnia złożenia zeznania. Jak podaje Ministerstwo Finansów, system automatycznie wskaże tych podatników i będą oni obsługiwani preferencyjnie.

Działalność bez rejestracji

Od 30 kwietnia 2018 r. istnieje w Polsce możliwość prowadzenia działalności nierejestrowanej. Podatnicy rozliczający się w ten sposób mogą osiągać miesięczne maksymalne przychody w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2018 r. kwota graniczna wynosiła 1050 zł, a w 2019 r. jest to 1125 zł. Warto pamiętać, że zwolnienie z obowiązku rejestracji tych działań nie oznacza zwolnienia z podatku. W trakcie roku można nie wpłacać zaliczek na podatek dochodowy, ale po zakończeniu roku z tych przychodów trzeba się już rozliczyć. Jeśli dana osoba ponosi koszty działalności nierejestrowanej, to może je ująć w zeznaniu rocznym.

Rozliczenia dochodów z działalności bez rejestracji należy dokonać na formularzu PIT-36. W zeznaniu został dodany dedykowany, osobny wiersz do wpisania przychodów i kosztów z działalności

Autorka: Aneta Socha-Jaworska, ekspert kadrowo-płacowy w firmie inFakt