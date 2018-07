Nowinki w branży ślubnej: co oferują domy weselne?

Przeszklenia i przezroczystości

W 2018 wielu nowożeńców decyduje się na organizację swojego przyjęcia w mocno przeszklonych lokalach. Pokaźne okna, a nawet dach ze szkła sprawiają, że na sali jest mnóstwo naturalnego światła, kiedy jeszcze na zewnątrz jest jasno, a nocą — przy dobrej pogodzie — goście i młodzi mogą bawić się pod gwieździstym niebem. Taka sceneria jest nie tylko nowoczesna, ale również bardzo romantyczna. W dodatku, pozwala wykonać niesztampowe zdjęcia, które będą pamiątką po wielkim dniu. Jednak nie tylko same sale są coraz częściej przeszklone, ale również wyposażenie domów weselnych. Duże lustra pozwalają sprawić złudzenie większego lokalu, a przeszklone blaty stołów tworzą niecodzienną atmosferę — zwłaszcza w zestawieniu z kwiatowymi dekoracjami i świecami. Szkło to jednak niejedyny sposób na uzyskanie efektów przezroczystości. Transparentne, plastikowe krzesła, wykonane z trwałego tworzywa sztucznego, to kolejny hit przyjęć weselnych w 2018. Takie siedziska nie wymagają dodatkowych dekoracji i doskonale komponują się z drewnem, wprowadzając element nowoczesności.

Dekoracja światłem

Wybierając salę czy dom weselny, często zwracamy uwagę na kolorystykę. Chcemy, by jak najlepiej wpasowywała się w nasz gust oraz w zaplanowane dodatki. Wybór sal weselnych w większości miejscowości jest jednak bardzo ograniczony i — jeśli nie chcemy czekać na wymarzony lokal kilka lat — często jesteśmy zmuszeni albo zmienić miejsce przyjęcia na oddalone o kilkadziesiąt kilometrów, albo pogodzić się, że nie odbędzie się one tam, gdzie tak bardzo chcieliśmy. Jeśli to właśnie kolorystyka gra dla nas pierwsze skrzypce, a jednocześnie chcemy zaplanować nasz wielki dzień na konkretny termin, ucieszy nas kolejny trend, jakim jest dekoracja światłem. Ta sceniczna technika, której efekty oglądamy zwykle podczas koncertów czy przedstawień teatralnych, wreszcie odnalazła się w klimatach weselnych. Zmiana koloru sali przestaje być problemem, gdy do dyspozycji mamy szeroką wiedzę i doświadczenie realizatorów światła. Potrafią oni nawet najmniej spełniającą nasze oczekiwania salę bankietową przemienić w magiczne miejsce, po którym nie spodziewalibyśmy się aż tak wielkiego potencjału.

Wesele na świeżym powietrzu

Odkąd polskie prawo pozwala na zawieranie związku małżeńskiego w dowolnym miejscu, a nie tylko w Urzędzie Stanu Cywilnego, coraz więcej młodych par decyduje się na powiedzenie sobie tak w niezwykłych okolicznościach przyrody. Jednak nie tylko sam ślub możemy zorganizować na świeżym powietrzu. Domy weselne, dysponujące sporymi połaciami terenów zielonych, coraz chętniej decydują się na organizowanie przyjęć w specjalnych namiotach. "Nic nie stoi na przeszkodzie, by taki namiot weselny w pewnej części zostawić otwarty, a na przykład parkiet przenieść całkowicie na świeże powietrze. Dzięki temu niepotrzebna staje się klimatyzacja, od której wiele osób narzeka na problemy z gardłem czy bóle głowy. Decydując się na wesele w namiocie, nie musimy obawiać się deszczu. Mimo otwartej przestrzeni, mamy wówczas dach nad głową i nic nie zaburza dalszego świętowania" — dodaje Monika, specjalista z serwisu lokale-wesele.pl.

Nietradycyjne menu

Coraz więcej domów weselnych, poza tradycyjnym menu, zaczyna oferować również to mniej tradycyjne. Pizza ze specjalistycznego pieca, sushi, owoce morza, muffinki zamiast tortu, desery molekularne — w 2018 zobaczymy je w weselnym menu częściej niż kiedykolwiek wcześniej. To oczywiście niejedyne trendy, jakich możemy spodziewać się w ofercie domów weselnych w tym roku. O większej ilości modowych inspiracji, przeczytasz w artykule "Ślub 2018: tegoroczne trendy".