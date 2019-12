Nowe zasady świadczenia usług cyfrowych tematem przewodnim spotkania państw D9+

Dialog z biznesem

Grupa D9+ stawia na dialog z przedstawicielami biznesu, których stanowiska i oceny mogą mieć wpływ na przyszłe wnioski legislacyjne w dziedzinie cyfrowej. Poniedziałkowe spotkanie rozpoczęło się więc od prezentacji kilku polskich firm. Przedsiębiorcy wyrazili swoje opinie na temat funkcjonowania europejskiego rynku usług internetowych.

Kolejnym punktem była prezentacja biznesowych pomysłów polskich startupów działających w branży cyfrowej. Były to przykłady innowacyjnych przedsięwzięć, które stanowią potencjał dla polskiego wzrostu gospodarczego.

Kierunek regulacji

Po południu ministrowie dyskutowali przy okrągłym stole o planowanych pracach nad zmianami przepisów prawnych. Szukali odpowiedzi na palące dziś pytania, m.in. o sposób, w jaki platformy internetowe powinny radzić sobie z nielegalnymi treściami, o to w jaki sposób powinny moderować szkodliwe treści, aby zminimalizować ich negatywny wpływ na jednostki czy całe społeczeństwa, a także w jakim stopniu powinny polegać na algorytmach filtrowania treści.

Powinniśmy określić nasze wspólne interesy i przedyskutować ustalenie wspólnego stanowiska, które Komisja Europejska powinna rozważyć podczas prac nad nowym Kodeksem Usług Cyfrowych. Analizując regulacje, powinniśmy pamiętać, że mamy do czynienia nie tylko z zasadami ekonomicznymi, ale także z prawami człowieka, a mianowicie wolnością słowa i prawem dostępu do informacji – powiedziała Wanda Buk, wiceminister cyfryzacji. - Skuteczne mechanizmy usuwania nielegalnych treści powinny być tworzone bez cenzury i nadmiernego blokowania Internetu – dodała.

Spotkanie z Moną Keijzer

W poniedziałek wiceminister Wanda Buk spotkała się również z Moną Keijzer, holenderską sekretarz stanu do spraw gospodarczych i polityki klimatycznej. Rozmowa dotyczyła polityki konkurencji w odniesieniu do platform internetowych.

Konieczne jest wspieranie konkurencji na rynku platform internetowych. W szczególności powinniśmy zapobiegać monopolizacji gromadzenia danych i ograniczeniom dostępu do danych. Wspieramy rozwój interoperacyjności, ułatwiając transfer danych między platformami, a także politykę otwartych danych – powiedziała wiceminister cyfryzacji Wanda Buk. – Regulując sektor platform powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na małe i średnie przedsiębiorstwa. Nie powinniśmy zapominać o różnicy zasobów między największymi podmiotami a podmiotami działającymi lokalnie. Powinniśmy unikać nakładania na pośredników internetowych nadmiernej odpowiedzialności za publikowane treści. Może to prowadzić do nadmiernego usuwania i blokowania treści w Internecie, a w rezultacie do ograniczenia wolności wypowiedzi – dodała wiceszefowa MC.

Podczas dwustronnej dyskusji pojawił się również temat przyszłorocznego Forum Zarządzania Internetem – IGF 2020, które Polska zorganizuje w Katowicach.