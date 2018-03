Nowe talenty IT niezbędne dla rozwoju polskiego rynku cloud

W ubiegłym roku według IMD World Talent Ranking 2017 w naszym kraju mogło brakować nawet 50 tysięcy specjalistów ds. IT. Szansą na zahamowanie tego deficytu może być rozwój chmury obliczeniowej.

Prym w rankingu konkurencyjności państw pod względem inwestycji, atrakcyjności i możliwości zapewniania sprzyjających warunków dla rozwoju talentów tradycyjnie wiodą państwa skandynawskie, Belgia oraz Austria. Liderem pozostaje Szwajcaria, która od dekady przoduje w przyciąganiu najlepszych. Polska, wyprzedzając Włochy, Czechy oraz Grecję, zajmuje 34. miejsce na 63. badane państwa.

Badanie ujawniło, że całkiem dobrze wypadamy w obszarze „inwestycje, rozwój”, w którym plasujemy się na 21. pozycji, znajdując się tuż za Francją i wyprzedzając Kanadę. Czynnikiem do poprawy na naszym rynku pracy jest „zdolność do przyciągania talentów” – tu zajmujemy dalekie, 43. miejsce.

Za dużo teorii

Eksperci rynku wskazują na kilka przyczyn, które składają się na dysproporcje między krajami. Jedną z nich jest przepaść pomiędzy potrzebami firm IT, a liczbą i profilem absolwentów. Wyzwaniem jest też asymetria programów i metod nauczania na uczelniach w różnych krajach. Dla przykładu przy porównaniu aplikacji kandydatów z Polski i z Francji, rzuca się w oczy kwestia praktyki. Nasz rodak posiada najczęściej obszerną wiedzę teoretyczną, wyniesioną z zajęć. Kandydaci z innych krajów testują teorię w działaniu, pracując podczas programów stażowych w okresie wakacji lub w trakcie studiów. Polacy w większości przypadków starają się zdobyć praktyczną wiedzę na własną rękę. Otwartym pozostaje pytanie, czy to jest najlepsze rozwiązanie?

Czynnikiem, który winduje Szwajcarię w rankingach konkurencyjności jest właściwe dopasowanie oferty lokalnych uczelni do potrzeb i realiów rynku. Na szczęście coraz więcej polskich szkół wyższych dostrzega zależność między wiedzą akademicką a praktyką, tworząc m.in. uczelniane programy akceleracyjne. Jest to jednak proces rozłożony w czasie i uzależniony m.in. od elastyczności władz uczelni oraz wieku i gotowości wykładowców.

W pogoni za talentem

Wynagrodzenie dawno przestało być głównym motywatorem do zmiany pracy, co szczególnie widoczne jest w branży IT. Z kolei benefity w postaci prywatnej opieki medycznej, karnetu na siłownię czy nauki języków obcych stały się standardem. Sposobem na skuteczne zaangażowanie pracownika jest zapewnienie przez pracodawcę rzeczywistych możliwości podnoszenia kompetencji, co umożliwia współudział w ramach zadań centrum badawczo-rozwojowego.

Polski rynek chmury publicznej ze swoim pięciokrotnym tempem wzrostu względem tradycyjnych usług IT napędza popyt na nowych specjalistów. Pożądani są programiści, administratorzy infrastruktury, inżynierzy, integratorzy, konsultanci, architekci i kierownicy działów. Wszyscy w obszarze cloud. Według prognoz Forrestera na ten rok top listę poszukiwanych stanowisk cloud będzie otwierał inżynier danych, który wesprze analityka danych w projektach związanych z big data.

Źródło: Grupa OVH