Nowe rozwiązania mobilne w biznesie

Myśląc o wykorzystaniu rozwiązań mobilnych w biznesie, na początku powinniśmy zastanowić się nad możliwościami ich wdrożenia. Co ciekawe, korzystając z istniejących na rynku narzędzi, wdrażanie wcale nie wymaga zaangażowania wielu zasobów działu IT. Apple Deployment Programs to dla przykładu narzędzia, które usprawniają pracę administratorów IT. Pomagają w konfiguracji oraz wdrożeniu nowych aplikacji w przedsiębiorstwie. W skład programu wchodzi VPP (Volume Purchase Program) oraz DEP (Device Enrollment Program). Pierwszy z wymienionych ułatwia procesy dystrybucji aplikacji wykorzystywanych w biznesie na urządzenia firmowe. Za sprawą drugiego programu możliwa jest automatyczna konfiguracja urządzenia oraz wsparcie w rejestracji.

Dobra komunikacja w firmie to kluczowy element jej funkcjonowania, który wpływa na efektywność realizowanych zadań. Nowoczesne firmy inwestują w najwyższej jakości systemy umożliwiające wygodne porozumiewanie się między pracownikami na odległość. Jedną z najczęściej stosowanych i najlepszych technologii dla biznesu są dedykowane aplikacje mobilne. Przykładem jednego z rozwiązań jest Cisco Spark - komunikator firmowy dla potrzeb biznesowych. Uzupełnieniem aplikacji jest dotykowa biała tablica, dzięki której możliwe jest prowadzenie wideokonferencji i dodawanie adnotacji do udostępnianych materiałów. Aplikacja ma wbudowane inteligentne systemy, do których można zaliczyć wykrywanie urządzeń znajdujących się w pobliżu, sugestie aktywności takich jak zadzwoń, funkcja tablicy, czy zdalna prezentacja.

Podczas każdego przedsięwzięcia mogą wystąpić działania niepożądane. Na rynku istnieje wiele rozwiązań znacznie poprawiających bezpieczeństwo przechowywania danych. Jednym z nich jest aplikacja Umbrella. To platforma działająca w chmurze, która nie wymaga instalowania i aktualizacji oprogramowania. Jest w pełni kontrolowana i zarządzana z poziomu przeglądarki internetowej. Kontroluje zagrożenia dzięki systemowi nazw domenowych i wymuszaniu warstwy, dzięki czemu możliwe jest wykrycie złośliwego oprogramowania, zanim dotrze do urządzeń końcowych lub sieci. Aplikacja dokładnie sprawdza adresy URL i pliki, a nawet uniemożliwia połączenie z serwerami atakującego.

Najwięksi deweloperzy zintegrowanych systemów do zarządzania przedsiębiorstwem poszukują sposobów dostarczenia klientom wybranych przez nich funkcji aplikacji. Jednym z rozwiązań jest tworzenie mikroaplikacji, czyli specjalnie dedykowanych części głównego narzędzia z wybraną przez firmę funkcją. Są one mało skomplikowane i proste do tworzenia. Nie używa się do nich języków programowania, ani API. Przykładem aplikacji służącej do przekształcania głównych aplikacji jest Capriza. Pozwala ona na uproszczenie działań, takich jak zamawianie produktów, potwierdzanie przesyłek i płatności, informowanie o wyprzedażach oraz promocjach czy, w przypadku pracowników, składanie wniosków o urlopy oraz organizacja pracy.

Źródło: FL Group