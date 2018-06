Nowe rozwiązania dla systemów zasilania gwarantowanego

Technologia baterii litowo-jonowych zapewnia długą żywotność w systemach, w których wystarcza typowa 5-15 minutowa rezerwa mocy z zasilacza UPS. Chociaż jej cena wciąż może być od dwóch do trzech razy wyższa w porównaniu z tradycyjnymi bateriami kwasowo-ołowiowymi, korzyści płynące z zastosowania nowego rozwiązania są oczywiste: żywotność do 15 lat, tolerancja na wyższe temperatury otoczenia, wbudowany system monitorowania baterii oraz mniejszy rozmiar i waga. Wszystkie te czynniki obniżają całkowity koszt ich posiadania.

Inną, wprowadzoną niedawno alternatywą dla baterii kwasowo-ołowiowych jest superkondensator. Nadaje się on do zastosowań, które wymagają krótkiego czasu pracy w zakresie od kilku sekund do pół minuty. Zazwyczaj wykorzystuje się go w szpitalach lub centrach przetwarzania danych do zapewnienia zasilania przejściowego do momentu uruchomienia generatorów rezerwowych lub do odfiltrowywania mikro-zakłóceń i zapobiegania zatrzymywaniu linii produkcyjnych w przemyśle. Superkondensatory tolerują nawet większe zakresy temperatur (do +65 °C) niż baterie litowo-jonowe, zachowując przy tym żywotność na poziomie 15-20 lat.

Autor: Teemu Paakkunainen, Senior Application Engineer, Eaton