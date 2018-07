Nowe narzędzia, które mają ułatwić sprzedaż w sieci

Listę nowych produktów znanego serwisu otwiera Asystent Ceneo, czyli narzędzie, które pomaga śledzić postępy sprzedaży i oferty konkurencji. Rozwiązanie pomaga ponadto właścicielom sklepów skuteczniej promować swoje oferty w tym serwisie. Przedsiębiorcy zyskują wygodny dostęp do informacji na temat budżetu, pozycji swoich ofert, liczby ich odsłon a także opinii użytkowników na temat sklepu. Wszystkie informacje są dostarczane na bieżąco za pomocą darmowej aplikacji, a raz w tygodniu przesyłane newsletterem w formie raportu.

Ciekawą propozycją jest też nagradzanie sklepów, które pomagają klientom znaleźć dodatkowe informacje o produkcie. Nie zawsze bowiem to cena decyduje o zakupie. Czasami potrzebne są dane, których producent nie przewidział. Liczy się przy tym szybka odpowiedź skierowana do klienta. Przy pierwszej odpowiedzi pojawi się przycisk, który przeniesie użytkownika do danego produktu w sklepie najszybszego przedsiębiorcy. W ten sposób użytkownik może docenić sklep za tempo i profesjonalną obsługę oraz kupić towar właśnie od niego.

Sprzedaż w serwisie Ceneo.pl ułatwią również tagi, które mają wesprzeć sprzedawców w licytowaniu. Za ich sprawą serwis będzie też dzielił się ze sklepami swoimi rekomendacjami dotyczącymi bidowania. Wskazówki będą otrzymywały jednak tylko te sklepy, których oferty są atrakcyjne dla użytkowników i mają szansę niewielkim kosztem pojawiać się w czołówce wyników wyszukiwania.

Źródło: Ceneo