Nowe laptopy i maleńka karta graficzna. Przegląd #sprzęt

Lenovo przedstawia nową odsłonę serii laptopów IdeaPad, obejmującą 6 modeli: IdeaPad 720, 520 i 320 oraz smuklejszą odsłonę w wersji S (slim) IdeaPad 720S, 520S i 320S. Urządzenia dostosowane są do potrzeb różnych grup odbiorców: IdeaPad 720S to ultrasmukłe urządzenie z obudową z aluminium anodyzowanego w modnych kolorach; IdeaPad 520 lub 520S majją wydajne podzespoły, w tym procesory do Intel Core i7 7. generacji i grafikę do NVIDIA® GeForce® 940MX; IdeaPad 320 lub IdeaPad 320S są niedrogie, dobre do codziennej pracy, dla uczniów i studentów. Inne dostępne funkcje to m.in. czytnik linii papilarnych, gniazdo Thunderbolt™ 3, USB 3.0 Always-on-charging (źródło: materiał prasowy Lenovo).

ZOTAC GeForce® GTX 1080 Ti Mini to najmniejsza karta graficzna na świecie (211 mm), korzystająca z architektury NVIDIA Pascal™. Na komputerze stacjonarnym można uzyskąć tę samą wydajność co w przypadku większych kart, lecz przy użyciu produktu o zwartej formie (źródło: materiał prasowy firmy ZOTAC).

Garmin wprowadził na rynek vívosmart 3 - monitor aktywności. Urządzenie wprowadza zaawansowane narzędzia do pomiaru kondycji, m.in. określanie pułapu tlenowego i wieku sprawnościowego, monitorowanie samopoczucia i całodzienne śledzenie obciążeń do popularnej rodziny vívosmart. Dzięki technologii nadgarstkowego pomiaru tętna Garmin Elevate™, vívosmart 3 zapewnia całodobowe monitorowanie pulsu, a także automatycznie śledzi aktywność. Urządzenie wyposażono w smukłą obudowę i ukryty wyświetlacz (źródło: materiał prasowy Garmina).

Sony informuje o wprowadzeniu nowej linii dziewięciu profesjonalnych monitorów Sony BRAVIA 4K HDR - serie XE8 i XE9. Modele z serii XE9 jako pierwsze w rodzinie BRAVIA są przystosowane do nieprzerwanej, całodobowej pracy w handlu, na lotniskach, w systemach monitoringu itp. Wszystkie nowe modele z nowej serii XE8 będą kosztowały tyle samo co wycofywane modele Full HD. Obraz na monitorach profesjonalnych 4K HDR łączy dużą jasność z doskonałym odwzorowaniem szczegółów, wierność i intensywność oraz większą jasność - przykładowo, dla serii XE9 wynosi ona 560–650 cd/m², podczas gdy dla poprzedniej serii XD8 - 400–450 cd/m² (źródło: materiał prasowy Sony).

Zapraszam do czytania i komentowania. Znacie nowość wartą zasygnalizowania? Napiszcie do mnie: jr@di24.pl - możliwe, że Wasza informacja trafi do kolejnego przeglądu.