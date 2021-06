Nowe kampanie spamowe z Elonem Muskiem i bitcoinami w tle

Elon Musk to wręcz wymarzona postać to tego typu działań nie tylko ze względu na posiadaną fortunę, ale również swoje kontrowersyjne wypowiedzi. Miliarder w ostatnim czasie chętnie dzieli się spostrzeżeniami ma temat bitcoina (BTC), publikując swoje wpisy na Twitterze. Czasami wpływają one na obniżenie wartości tej kryptowaluty, innymi razy przyczyniają się do zwyżki kursu.

Badacze z Bitdefender Antispam Lab wyśledzili w tym miesiącu dwie kampanie spamowe, obie starają się zarobić na ogromnym zamieszaniu na rynku kryptowalut wywołanym przez Elona Muska.

Pierwsza kampania spamowa rozpoczęła się 15 maja i kusi odbiorców szansą uczestnictwa w akcji rozdawania BTC rzekomo zorganizowanej przez dział marketingu Tesli. Wiadomości zawierają załącznik w formacie PDF, który nie zawiera złośliwej zawartości, a jedynie instrukcje jak odebrać darmowe bitcoiny.

Druga akcja spamerów jest bardzo podobna i powołuje się na zdarzenie z początku roku, kiedy Tesla zainwestowała 1,5 mld dolarów na zakup BTC. Oszuści wysyłają e-mail z informacją, że połowa tej kwoty ma zostać rozdana. Jednak w tym przypadku spamerzy są bardziej kreatywni i udostępniają dodatkowo kod QR, ułatwiający wyłudzenie środków od potencjalnych ofiar.

Oszuści w obu kampaniach dążą do tego, aby odbiorcy wiadomości przesłali im trochę bitcoinów, obiecując, że niebawem otrzymają z powrotem wyższą kwotę. Z raportu Bitdefender wynika, że jeden z portfeli kryptograficznych wykorzystywanych przez sprawców wykazał 31 transakcji o wartości ponad 1900 USD.