Nowe dyski dla graczy, robot z nagrodą, telewizor Sony w Europie. Przegląd #sprzęt

ADATA wprowadza do swojej oferty kolejne dyski SSD przeznaczone dla graczy. SSX7000 to wewnętrzny nośnik w formacie M.2, oparty o szybki interfejs PCI Express, dla ultrabooków, laptopów i komputerów stacjonarnych. SD700X to półprzewodnikowy model przenośny, zaprojektowany z myślą o użytkownikach konsol Xbox ONE i PS4 (źródło: materiał prasowy ADATA).

Pierwsze konsumenckie telewizory OLED z dużym ekranem (8 mln pikseli) z oferty Sony w maju zadebiutują na europejskim rynku. Telewizory OLED BRAVIA A1 wyposażone są m.in w pierwszy na świecie system dźwięku Acoustic Surface™. Dźwięk o wysokiej jakości emitowany jest wprost z ekranu, dzięki czemu uzyskuje się połączenie obrazu z dźwiękiem oraz wyeliminowanie konwencjonalnych głośników. Nowe telewizory obsługują też materiały HDR oraz są wyposażone w platformę Android™ TV (źródło: materiał prasowy Sony).

Marka Astell&Kern wypuściła nowy model odtwarzacza przenośnego. KANN obsługuje wyjście słuchawkowe 7Vrms oraz wyjście liniowe asymetryczne i symetryczne, co pozwala korzystać z odtwarzacza jako z głównego źródła w zaawansowanych systemach audio. KANN potrafi odtwarzać sygnał 32bit 384kHz bit-to-bit oraz natywnie DSD do 11,2 MHz, oraz umożliwia kontrolę głośności na wyjściu liniowym i bezpośrednie połączenie z serwisami streamingowymi. Wewnętrzna pamięć to 64 GB, poza tym są dwa sloty 256 GB (microSD Card) oraz 512GB (SD Card). Jednogodzinne ładowanie zapewnia 6,5h słuchania (źródło: materiał prasowy MIP).

„Zabawka Roku” to konkurs organizowany przez serwis zabawkowicz.pl, premiujący mądre i bezpieczne zabawki, stymulujące rozwój dzieci. W kategorii „Roboty” tytuł Zabawki Roku otrzymała seria JIMU™ Robot. Należą do niej zestawy, z których można zbudować interaktywne roboty i zaprogramować je. Jury doceniło połączenia zabawki z nieskomplikowaną metodą nauki programowania, dostosowaną do wieku i zaawansowania dziecka (źródło: materiał prasowy ViDiS).

