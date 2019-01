Nowa wielokolorowa kryptowaluta

Five Colors Coin (FCC), nowa kryptowaluta, która będzie środkiem płatniczym w sportach elektronicznych, pojawiła się na platformie CoinBene, a IEO (wstępna oferta giełdowa) na tę FCC jest już dostępna.

Nowa kryptowaluta to prosty w obsłudze utility token (podlegający zamianie na towary lub usługi), który umożliwia granie, wygrywanie nagród i wymianę na inne kryptowaluty na giełdach.



Spółka Five Colors Technologies Limited, która ją wprowadziła, rozpoczęła działalność w sektorze gier online w 2012 r. i planuje opracowanie platformy sportów elektronicznych do gier rekreacyjnych, z której z będą mogli korzystać wszyscy użytkownicy smartfonów. Gry opracowane przez grupę są pierwszymi na świecie grami zręcznościowymi na smartfony z certyfikatem GLI, organu certyfikacyjnego gier online, co ma zapewnić sprawiedliwe zasady i bezpieczeństwo użytkowników.



30 stycznia Five Colors Group, podczas Japan Block Chain Conference, wprowadziła platformę sportowych gier rekreacyjnych z nagrodami (w wersji beta) dla użytkowników smartfonów na całym świecie i rozegrała turniej z nagrodami. Zwycięzcom przekazano nagrody (coin prize) za pierwsze miejsce o wartości 1.000.000 jenów, za drugie miejsce o wartości 500.000 jenów i za trzecie miejsce w wysokości 300.000 jenów (podlegające konwersji na CoinBene według ceny notowanej 200 jenów).



Turnieje z nagrodami będą organizowane jeszcze w przyszłości, jednak daty nie zostały jeszcze podane. Oficjalne rozpoczęcie działalności przewidziane jest na wiosnę. Twórcy rozwiązania pracują nad większym turniejem z nagrodami o zasięgu ogólnoświatowym.



Źródło: PAP