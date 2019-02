Nowa przestrzeń coworkingowa w sercu polskiej stolicy

Według danych z raportu „Coworking sector in Poland” przygotowanego przez firmę Cushman & Wakefield, jednym z najważniejszych trendów na rynku przestrzeni biurowych w Polsce są elastyczne miejsca pracy. Wśród miast, w których rozwój tego typu przestrzeni jest najbardziej dynamiczny, prym wiedzie Warszawa, w której dostępne jest obecnie ponad siedemdziesiąt tysięcy mkw. elastycznej przestrzeni biurowej.

Nowa przestrzeń HubHub jest odpowiedzią na rynkowe trendy, a także zwiększające się zapotrzebowanie wśród polskich startupów i firm spoza naszego kraju. Elastyczna przestrzeń do pracy znajduje się w budynku Nowogrodzka Square. HubHub w centrum Warszawy to dwupiętrowa przestrzeń o powierzchni 2700 m2, wyposażona w ponad 350 stanowisk do pracy w różnych wariantach, zaczynając od biurek na przestrzeni otwartej, przez biurka dedykowane, kończąc na zamkniętych, prywatnych gabinetach, które są dostępne nawet dla dwuosobowych zespołów. Na osoby chętne rozwinąć swoje przedsiębiorcze skrzydła czekają tam również liczne budki telefoniczne i sale spotkań, w których można toczyć rozmowy biznesowe.

Zadbano o to, aby czas w przerwach pomiędzy pracą spędzać w wygodny sposób. Nie zabrakło miejsc do relaksu, strefy gier oraz współdzielonych kuchni. Entuzjaści sjesty pokochają NapRoom - pokój, w którym można zażyć popołudniowej drzemki.

W nowej lokalizacji znalazło się miejsce na przestrzeń eventową, wyposażoną w profesjonalny sprzęt audio/video, dzięki któremu możliwa jest organizacja meetupów i konferencji, nawet dla 100 uczestników. Dzięki temu zaledwie chwilę po zakończeniu pracy można znaleźć się na jednym z organizowanych wydarzeń. Zespół coworku postawił przed sobą wyzwanie, polegające na tworzeniu programów edukacyjnych prowadzonych we współpracy z uczelniami, korporacjami i organizacjami pozarządowymi, które mają na celu rozwój przedsiębiorczości, wiedzy oraz umiejętności.

Źródło: HubHub