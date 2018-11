Nowa platforma crowdfundingowa zaangażowana społecznie

One Idea jest miejscem gdzie spotykają się pomysłodawcy oraz wspierający. Twórcy projektów, to osoby z pomysłem na biznes, które poprzez swoją wizję zmieniają świat i kreują trendy, a ich ideologia wpisuje się w zrównoważony rozwój, jednak do startu potrzebują określonych środków finansowych.

Dzięki platformie różnego rodzaju pomysły mogą zostać zaprezentowane szerokiemu gronu odbiorców, którzy dokonują wpłat na rzecz konkretnych projektów. W zamian otrzymują obiecane przez projektodawcę bonusy, które niosą za sobą unikalną wartość np. przy zbiórce na książkę może to być przedpremierowe wydanie. Obie strony wspólnie współpracują na sukces.

Inauguracji platformy towarzyszy prezentacja pierwszego projektu – Klubu Przedsiębiorczości #ONE. Jego celem jest wspieranie kobiecych wartości w biznesie, propagowanie jakości przedsiębiorczości, a także wspieranie aktywności kobiet w tym zakresie. Klub ma pomóc zbalansować wartości męskie i żeńskie, opierając się na harmonii i otwartości na jakość jaką niosą zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Ma łączyć dwa spojrzenia na przedsiębiorczość, propagując z nich to co najlepsze.

Platforma One Idea została stworzona przez Agencję Kreatywną ArteMis, która odpowiadała za pomysł, prace koncepcyjne oraz wdrożeniowe, jak również za jej bieżącą obsługę.

Źródło: One-idea.pl