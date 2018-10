Nowa fundacja działająca w duchu innowacyjności

Fundacja Komputronik będzie pozyskiwać środki finansowe, wspierać materialnie i pozamaterialnie podmioty i organizacje oraz zajmie się organizacją lub finansowaniem akcji społecznych. Będzie także dzielić się know how, umożliwiając dostęp do szkoleń i warsztatów oraz zapraszając podopiecznych do udziału w innowacyjnych projektach.

Prezes Fundacji Monika Buczkowska posiada wieloletnie doświadczenie we wspieraniu oraz promocji młodych talentów. Jest absolwentką Handlu Zagranicznego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego, a od wielu lat promuje polskich młodych artystów w ramach Art Foundation.

Na stronie internetowej nowej fundacji osoby lub organizacje zainteresowane zarówno wsparciem materialnym czy pozamaterialnym, jak i współpracą w obszarze działania na rzecz potrzebujących, mogą uzyskać szereg informacji na temat jej celów i zadań.

Źródło: Komputronik