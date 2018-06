Nowa flota autobusów hybrydowych wyjechała na stołeczne ulice

Zgodnie z kontraktem zawartym między ZTM a spółką Mobilis (już dziesiątym w historii spółki), na stołeczne ulice wyruszyła liczna flota autobusów hybrydowych. Warto przy tym zaznaczyć, że firma obsługuje obecnie na terenie Warszawy tabor liczący łącznie 223 pojazdy (nie tylko wspomniane hybrydy).

Kontrakt, którego realizacja trwa od soboty 9 czerwca 2018 r., obowiązywać będzie przewoźnika do końca 2025 r. W jego ramach spółka realizować będzie przewozy na poziomie ok. 4 mln wozokilometrów rocznie. Tym samym niezależny operator komunikacji miejskiej w stolicy, dysponując 50 pojazdami w ruchu oraz 11 pojazdami rezerwowymi, obsłuży linie wskazane przez ZTM. Do dyspozycji pasażerów w stolicy są nowoczesne, dwunastometrowe autobusy z napędem hybrydowym, wyprodukowane w Starachowicach.

Warszawa stawia na zrównoważony transport

Po rozpoczęciu realizacji nowego kontraktu przez wspomnianą spółkę na liczbę 61 hybryd, liczba pojazdów z napędem hybrydowym w stolicy zwiększyła się do 71. W tej chwili po warszawskich ulicach kursuje również 35 autobusów z napędem gazowym (CNG/ LNG) oraz 21 autobusów z napędem elektrycznym.

Ostatnio wybiera się, jak widać, pojazdy niskoemisyjne zgodnie z wymogami Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Ponadto w związku z intensywnym rozwojem miasta proporcjonalnie rosną też potrzeby komunikacyjne stolicy. Jak wskazuje najnowsze Badanie Barometr Warszawski, ponad połowa ankietowanych (53%) korzysta z Warszawskiego Transportu Publicznego codziennie lub prawie codziennie. Ekologiczny tabor może przyczynić się dodatkowo do wzrostu liczby osób korzystających z komunikacji miejskiej oraz wzrostu konwersji podróży wykonywanych samochodem osobowym na transport zbiorowy.

Nowe pojazdy, które wyjechały na warszawskie ulice, to sprawdzona i nowoczesna flota, która obsługuje regularne linie w ponad 15 miastach Europy. Pojazdy posiadają układ hybrydowy, który składa się z silnika spalinowego oraz elektrycznego, dzięki czemu praktycznie nie emitują zanieczyszczeń w trakcie postoju i obsługi podróżnych. Są ciche i wyróżnia je do 30% niższe zużycie paliwa i redukcja emisji dwutlenku węgla w zależności od wersji i zastosowania.

Zgodnie z szacunkami producenta, w skali roku jeden taki pojazd emituje do 26 ton mniej dwutlenku węgla, w zależności od obszaru eksploatacji niż autobus miejski z konwencjonalnym napędem diesla. Emisja spalin jest w jego przypadku znacznie poniżej normy Euro 6, dzięki automatycznemu systemowi start-stop, odzyskowi energii i trybowi “zero emission”.

Autobusy są w pełni niskopodłogowe, klimatyzowane, wyposażone w białe zewnętrzne tablice i biletomaty, wewnętrzne monitory do prezentacji informacji o trasie oraz znajdujących się na niej przystankach. Dodatkowo, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim podróżnym, pojazdy wyposażone są w monitoring.

Informacja pasażerska 3.0

Autobusy zostały wyposażone w innowacyjne urządzenia, systemy i rozwiązania dla komunikacji,które dostarczył zakład elektroniczny z Bydgoszczy. Na uwagę zasługuje przede wszystkim system informacji pasażerskiej. W jej skład wchodzą m.in. tablice świetlne, utrzymane w tonacji białych diod, które informują pasażerów o numerze linii oraz trasie przejazdu. Dodatkowo, co ważne, są lekkie oraz posiadają system zarządzania energią.

Uwagę zwraca system monitoringu, gdzie oprogramowanie w połączeniu z lokalizacją GPS pozwala kierowcy na łatwą obsługę podróżnych. Jest to możliwe poprzez automatyczne włączenie na ekranie autokomputera podglądu wszystkich wejść oraz przestrzeni pasażerskiej po wjeździe w strefę przystankową. Pozwala to zaoszczędzić miejsce na desce rozdzielczej oraz nie absorbuje kierowcy podczas drogi.

Jednym z najważniejszych elementów nowoczesnych systemów elektronicznych jest przykazywanie w czasie rzeczywistym istotnych danych nt. realizacji usługi organizatorowi transportu. Ponadto systemy pomagają zespołowi technicznemu monitorować poprawność działania urządzeń zainstalowanych w pojeździe, dzięki czemu usterka jest usuwana online lub natychmiast po zjeździe autobusu do zajezdni.

Źródło: Mobilis Group