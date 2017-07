Dell Technologies przedstawia raport The Next Era of Human-Machine Partnerships (Nowa era współpracy ludzi i maszyn), w którym ponad 20 ekspertów z różnych krajów prognozuje zmiany społeczne i gospodarcze, jakie do 2030 roku zostaną wywołane przez nowe technologie.

W 2030 roku każda działalność będzie opierać się na technologii i dlatego już dziś firmy muszą zacząć przygotowywać swoją infrastrukturę i pracowników na to, co przyniesie przyszłość — takie wnioski płyną z opublikowanej przez Dell Technologies analizy. Raport powstał na podstawie badań prowadzonych przez Instytut dla Przyszłości (Institute for the Future, IFTF) wspólnie z 20 ekspertami ze środowisk nauki, techniki i biznesu z całego świata. Pokazuje on, jak najnowsze technologie, takie jak sztuczna inteligencja, robotyka, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona oraz chmura, zmienią życie i pracę ludzi w następnej dekadzie. Głównym celem raportu jest podpowiedzenie, jak przygotować się na nadchodzące zmiany.

Zdaniem ekspertów współtworzących raport, najnowsze technologie — wraz z olbrzymim rozwojem oprogramowania, big data i mocy obliczeniowej — gruntownie zmienią nasze życie. Rozpocznie się nowa faza relacji między ludźmi a maszynami, a jej główne cechy charakterystyczne to:

Większa efektywność i większe możliwości działań, pomagające ludziom pokonywać własne ograniczenia.

Ludzie będą „cyfrowymi dyrygentami”, a technologia będzie ich przedłużeniem, pomagającym lepiej kierować i zarządzać codziennymi czynnościami.

Praca będzie szukać pracowników — przedsiębiorstwa będą znajdować i zatrudniać utalentowanych pracowników z całego świata, korzystając z zaawansowanych algorytmów wskazujących odpowiednią osobę na podstawie analizy danych.

Nieustanne i szybkie uczenie się — ze względu na tempo zmian i ciągłe powstawanie nowych branż oraz konieczność nabywania nowych umiejętności.

Cyfrowa rewolucja gwałtownie przekształca gospodarkę, a zarządy globalnych firm nie potrafią przewidzieć, co stanie się za chwilę z ich branżą. Według Indeksu cyfrowej transformacji firmy Dell 52% decydentów wyższych szczebli z 16 krajów doświadczyło w swoich branżach dużych wstrząsów wywołanych przez technologie cyfrowe. Dodatkowo prawie połowa firm uważa za możliwe to, że stanie się nieistotna na rynku w ciągu najbliższych 3–5 lat.

Inne kluczowe wnioski z raportu:

W 2030 roku zależność ludzi od techniki zmieni się w prawdziwą relację partnerską, która będzie promować kreatywność, zapał i przedsiębiorczość. Te cechy w połączeniu z szybkością, automatyzacją i efektywnością zapewnianymi przez maszyny zaowocują produktywnością, która stworzy nowe możliwości w różnych branżach i zawodach.

W 2030 roku asystenci oparci na sztucznej inteligencji będą potrafili o wiele więcej niż dzisiaj. Będą działać w sposób zautomatyzowany, na podstawie swoich przewidywań.

Technika nie wyeliminuje pracy ludzkiej, ale zmieni się proces szukania pracy. Praca przestanie być miejscem, a stanie się serią zadań. Technologie uczenia maszynowego sprawią, że będzie można wyszukiwać osoby według wiedzy i umiejętności, a przedsiębiorstwa będą zatrudniać najlepszych kandydatów do poszczególnych zadań.