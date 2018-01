Nominacje do Mobile Trends 2017 przyznane. Zobacz kto walczy o branżowego Oskara!

Znamy już większość prelegentów. Wśród nich wymienić należy ekspertów takich jak: Bartosz Bilicki (Trifinity.io), Emilia Bojańczyk (Superskrypt), Piotr Burdyło (Superskrypt), Jacek Dymkowski (Selecitvv Mobile House), Paweł Elbanowski (Programa), Mariusz Gąsiewski (Google), Edyta Godziek (SerwerSMS), Marek Kaczmarek (Vercom), Monika Kołodziejczyk (Semahead), Robert Marczak (Woolet), Krzysztof Marzec (DevaGroup), Monika Mikowska (Mobee Dick) czy Bartłomiej Sobczak (Empik). Opowiedzą oni o wyzwaniach, jakie stoją przed branżą mobile i jak wpływa ona na inne kanały sprzedaży. Pokażą jak marketerzy mogą wykorzystać dane mobile w swojej pracy oraz jak zachwycić dzięki odpowiednim wizerunkom stworzonym na potrzeby urządzeń mobilnych. Skupią się na tym, jak za pomocą mobile zwiększyć sprzedaż i osiągnąć lepsze efekty oraz zwielokrotnić zyski. Dowiesz się także, jak ujarzmić technologię blockchain, nawet jeśli nie jesteś specjalistą w tym zakresie, albo jak wykorzystać potencjał algorytmów do tworzenia chwytliwego CTA. Sprawdź, co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy. Najbardziej aktualny program dostępny jest na stronie: https://2018.mobiletrends.pl/program. Przypominamy, że tylko do 26 stycznia trwa Call for papers! To ostatnia szansa na zgłoszenie swojej propozycji wystąpienia.

Dlaczego akurat MTC 2018, czyli co nas wyróżnia!

Jest to jedyny taki przewodnik po najważniejszych trendach, które musi znać każdy, komu zależy na przyciągnięciu klienta w kanałach mobile. 25 praktyków podczas dwóch dni podzieli się swoimi przepisami na sukces w m-commerce oraz w marketingu mobilnym. Dzięki udziałowi w networkingu masz szansę spotkać swoich przyszłych partnerów biznesowych i zamienić rozmowę przy kawie w początek owocnej współpracy. Analiza konkretnych przykładów da Ci natomiast możliwość wykorzystania wskazówek w swojej pracy. To tylko niektóre z powodów, dla których warto z nami być! Przyjdź i przekonaj się, dlaczego dotychczasowi uczestnicy mówią, że wyróżnia nas niesamowita atmosfera i ludzie. Dołącz do naszej społeczności!

Wydarzenie objęte jest akredytacją DIMAQ, co oznacza, że uczestnicząc w nim posiadacze certyfikatów otrzymują punkty recertyfikacyjne. Sponsorami wydarzenia są: Bank Zachodni WBK, SerwerSMS, In'saneLab, Mood Up Team, Norbsoft oraz Mobee Dick.

Kto tym razem zostanie wyróżniony prestiżową nagrodą i otrzyma statuetkę MTA?

Mobile Trends Awards to nagrody przyznawane co roku firmom, które z sukcesem posługują się technologiami mobilnymi w swoich projektach. Już od 7 lat konkurują ze sobą marki, oceniane przez Kapitułę Konkursową złożoną z ekspertów, za perfekcję, innowacyjność oraz dostosowanie do potrzeb użytkowników. Tylko najlepsze aplikacje i kampanie mają szansę na nominację! Statuetki zostaną przyznane podczas uroczystej gali 1 marca 2018 roku w Muzeum Manggha w Krakowie.

Która z aplikacji odniosła największy sukces? Jaka mobilna kampania marketingowa zasługuje na wygraną? Która z gier cieszyła się największą popularnością? Obok jakiego stat-upu nie można przejść obojętnie? Przekonaj się o tym już niebawem. I pamiętaj, Ty również będziesz mógł oddać swój głos od 24 stycznia do 2 lutego 2018 roku na stronie https://2018.mobiletrends.pl/gala.

Lista nominowanych do Mobile Trends Awards 2017:

1. Strona mobilna/RWD

Politechnika Warszawska za stronę www.portalkandydata.pw.edu.pl. Realizator: Superskrypt

Mobitouch za stronę www.mobitouch.net.

Grupa Interia.pl za www.krakow.interia.pl.

Ready4S za stronę www.ready4s.com.

Funktional za stronę www.funktional.pl.

2. Portal mobilny/RWD

Wydawnictwo F5 za www.fpiec.pl. Realizator: Artegence.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej za www.muzeawielkopolski.pl. Realizator: MobileMS.

Onet za m.onet.pl.

Filmweb za www.filmweb.pl.

Gremi Media za www.parkiet.com.

3. Zdrowie i edukacja

Diabdis za aplikację Diabdis.

Phenomaly za aplikację HiMommy.

Diagnostyka za aplikację DiagnostykaPlus. Realizator: RIOT.

DrOmnibus za aplikację ABA DrOmnibus.

Medicover Polska za aplikację Medicover.

4. Gra mobilna

Adam Drzewicki za grę Quiz House. Realizator: Future Mind.

Digital Melody za grę Hardway.

Digital Melody za grę ARcade Plane.

Splendid Stories za grę Detektyw Pozytywka: Ulica Tajemnic. Realizator: The Dust oraz Me & My Friends

Simplicity Games za grę Fortuna na Okrągło.

5. M-commerce

R-GOL.com za aplikację R-GOL.com. Realizator: i-systems.

x-kom za aplikację x-kom. Realizator: x-kom oraz appchance.

Empik za aplikację EmpikGO. Realizator: Mobee Dick oraz Miquido.

Castorama Polska za aplikację Castorama. Realizator: Looksoft.

Wearco za aplikację Answear - online fashion store. Realizator: Holdapp oraz Mohi.to

6. Bankowość mobilna

mBank za aplikację mobilną mBank PL w wersji 3.0.

Alior Bank za aplikację Alior Bank.

EnveloBank za aplikację EnveloBank.

Bank Pekao za aplikację PeoPay.

BGŻ BNP Paribas za aplikację BGŻ BNP Paribas GOMobile

7. Kampania marketingowa

Tymbark (Grupa Maspex) za kampanię Tymbark Prank! Realizator: Me & My Friends

Orange Polska za kampanię Orange Finanse mierzy pełną ścieżkę użytkownika! Realizator: Reprise, Initiative oraz InMobi.

PZU za kampanię Poznaj Niestraszki! Realizator: Reprise oraz UM

Daimler Mercedes AMG GT za kampanię 50 lat AMG. Realizator: Selectivv Mobile House oraz LiquidThread.

PKO Bank Polski za kampanię pożyczki gotówkowej MiniRatka. Realizator: Mobext (Havas Media Group)

8. Mobilny start-up

Kanarek

Billon

Tankuj24

Edward.ai

TakeTask

9. Innowacja

Packhelp (zapakuj.to) za aplikację Packhelp AR Mobil do projektowania, wizualizowania oraz mierzenia spersonalizowanych opakowań wykorzystując Apple ARKit. Realizator: Future Mind.

Ministerstwo Cyfryzacji za aplikację mObywatel oraz usługę mTożsamość.

FOLX za sieć komórkową, działającą w aplikacji i w modelu subskrypcyjnym.

XOXO wifi za prywatny, mobilny router, który zapewnia nielimitowany dostęp do Internetu w ponad 100 krajach.

Actum Lab za aplikację ARBus, która pozwala zobaczyć rzeczywisty czas przyjazdu autobusu lub tramwaju dzięki rozszerzonej rzeczywistości.

10. Aplikacja