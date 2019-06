Noclegi w hotelach są coraz popularniejsze, chociaż bywają też i ryzykowne

Ostatnio mogliśmy usłyszeć o incydencie z wykorzystaniem ukrytych kamer. Na jednym z portali społecznościowych znanej sieci hotelowej zamieszczono komentarz z linkiem do strony internetowej, na której można było wykupić dostęp do nagrań z pokoi zajmowanych przez gości. Sprawa wyszła na jaw, gdy jeden z pracowników sieci rozpoznał na nich wnętrza hotelu, w którym pracuje. Jedynie czujność tej osoby pozwoliła podjąć odpowiednie kroki i zapobiec dalszemu rozpowszechnianiu materiałów wideo. Jest to tylko jeden z przykładów naruszenia prawa do prywatności.

Dr Paweł Mielniczek, ekspert ds. ochrony danych z ODO 24, zaznacza, że każdy pracownik powinien być świadomy tego, iż w razie wykrycia lub podejrzenia incydentu naruszenia ochrony danych osobowych ma obowiązek w miarę możliwości usunąć jego skutki i natychmiast poinformować Inspektora Ochrony Danych. Dlatego tak ważne jest dbanie o odpowiednie przeszkolenie pracowników, jak postępować w razie konkretnych naruszeń .

RODO nakłada obowiązek zabezpieczenia informacji przetwarzanych przez hotel. Naruszenia ochrony danych mogą skutkować zniszczeniem, utratą, modyfikacją, ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych przetwarzanych przez właściciela hotelu, czyli administratora danych osobowych. Hotel nie odpowiada jednak za nielegalne zbieranie danych przez inne podmioty – zwłaszcza jeśli dokonują tego przestępcy. W związku z tym ewentualne zwiększenie poziomu bezpieczeństwa gości nie jest już kwestią wymogów unijnych przepisów.

Ekspert tłumaczy jednak, że każda organizacja musi być w stanie wykazać, że zastosowane przez nią środki bezpieczeństwa odpowiadały ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych.

Przed ostatecznym wyborem punktu noclegowego zawsze warto sprawdzić opinie na jego temat. To z nich najszybciej możemy się dowiedzieć, czy wcześniej nie naruszył przepisów ochrony danych osobowych. Należy przypomnieć, że nie powinniśmy godzić się na wszystkie praktyki miejsc noclegowych, np. pozwalać na kserowanie dowodu tożsamości lub pozostawiać go na recepcji. Na tym dokumencie znajdują się nie tylko dane niezbędne do zakwaterowania w danym obiekcie, ale także do zawarcia umowy najmu, wzięcia pożyczki itd.

Imiona rodziców, stan cywilny, stan zdrowia z pewnością nie należą to katalogu niezbędnych informacji, które domyślnie musimy podać chcąc skorzystać z noclegu, jak poucza Mielniczek.

Źródło: ODO24