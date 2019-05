Noc z Muzeum Konsol i Gier Wideo

Muzeum Konsol i Gier Wideo PreHistoria.pl istnieje od 2011 roku i jest pierwszym Muzeum Konsol w północnej Polsce. Przez ostatnie 6 lat we współpracy z Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy, Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Bydgoszczy a także Domem Kultury Modraczek oraz Akademicką Przestrzenią Kulturalną WSG organizowało cieszące się dużą popularnością bydgoszczan wystawy konsol i gier wideo.

Od maja 2018 roku Muzeum mieści się przy ulicy Adama Grzymały-Siedleckiego 27 w Bydgoszczy, gdzie można nie tylko obejrzeć stare konsole, ale także na nich pograć.

18 maja 2019 roku od godziny 17:00 do 22:00 będzie można przypomnieć sobie kultowe już gry, albo zapoznać z nimi młodsze pokolenia. Do dyspozycji odwiedzających przeznaczone będzie 5 stanowisk z konsolami do grania, a do obejrzenia czekać będzie ponad 100 eksponatów!

Źródło: Muzeum Konsol i Gier Wideo PreHistoria.pl