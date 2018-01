Niezbędne artykuły biurowe, które pomagają w codziennej pracy

Drobne akcesoria, które warto mieć pod ręką

Realizując zamówienie do biura, nie możemy zapomnieć o drobnych akcesoriach, które pomagają nam segregować, archiwizować i przygotowywać dokumenty. Najlepiej przechowywać je ciągle w tym samym miejscu, bo szybko się gubią ze względu na niewielki rozmiar. Można w tym celu zakupić specjalne organizery na biurko, które pomieszczą nie tylko drobne artykuły biurowe lub po prostu przeznaczyć dla nich miejsce w szufladzie i trzymać je w pudełkach. Ważne jest to, aby były one dostępne zawsze pod ręką, bo gdy są potrzebne, nie traci się cennego czasu na szukanie ich w szafie lub innych, pojemnych meblach biurowych.

W każdej firmie elementarne są różnego rodzaju akcesoria biurowe służące do pisania, np. długopisy, pióra, ołówki, korektory, zakreślacze i markery. Najlepiej przechowywać je na blacie biurka obok komputera, np. w organizerach, koszykach czy w przybornikach na artykuły piśmiennicze.

Niezbędne przyrządy do pisania w biurze

Chyba nikt nie wyobraża sobie prawidłowo funkcjonującej firmy bez długopisów różnego rodzaju. To przybory biurowe, które koniecznie muszą znaleźć swoje miejsce na biurku każdego pracownika. Wyposażając biuro w tego rodzaju akcesoria, należy pamiętać o tym, aby zamówić akcesoria od kilku producentów, bo jedni pracownicy wolą pisać długopisami automatycznymi Q-CONNECT, inni zaś lubią cienkopisy PENTEL, np. w czarnym i niebieskim kolorze. Niezbędne będą również kolorowe automatyczne długopisy STABILO, które mają ergonomiczny uchwyt. Są szalenie wydajne, a ich dodatkową zaletą jest nierdzewna końcówka. Dobrej jakości długopisy żelowe produkują Q-CONNECT i BIC – w hurtowni artykułów biurowych warto zrobić zapasy tych artykułów i zamówić kilka opakowań.

W gabinecie prezesa lub urzędnika podpisującego bardzo ważne dokumenty potrzebne będzie również wieczne pióro. W sklepach z artykułami biurowymi możemy zamówić pióra marki PARKER o nienagannym designie i niezawodności, której zaufało już wiele milionów ludzi na cały świecie. Do kupienia są także pióra kulkowe SCHNEIDER – wyposażone w duży zbiornik z wskaźnikiem poziomu atramentu oraz posiadające niewysychający tusz, który nie wycieka, bo pióro posiada specjalny regulator dozujący płyn.

Do niezbędnych przyrządów do pisania w biurze należy dołączyć także ołówki, zakreślacze (np. DONAU), markery (np. PENTEL) oraz takie artykuły do korygowania, jak: gumki, korektory w płynie i taśmie.

Dziurkacze, zszywki czy taśmy – co jeszcze warto mieć pod ręką?

Wykonując zamówienie artykułów biurowych, nierzadko zapominamy o kupieniu drobnych akcesoriów, które każdego dnia są na pozór niewidoczne, a potrzebę ich posiadania mamy dopiero wtedy, gdy okazują się niezbędne, np. podczas porządkowania dokumentów lub przygotowywania korespondencji do wysyłki. Mowa o takich artykułach biurowych, jak: zszywacze, dziurkacze, spinacze, nożyczki, taśmy klejące i kleje.

Dobrej jakości zszywacze LEITZ posłużą przez wiele lat – są wykonane z solidnego metalu i mają antypoślizgową podstawę, dzięki której akcesorium nie przemieszcza się po blacie biurka. Zszywacz należy do tej grupy przyrządów biurowych, które zawsze trzeba mieć pod ręką. W końcu wszystkie dokumenty należy zszywać na bieżąco i od razu chować je do odpowiednich teczek i segregatorów. Warto wiedzieć, że można kupić trzy rodzaje przyborów do łączenia – zszywacze długoramienne, archiwizacyjne i standardowe. W codziennej pracy biurowej z pewnością wystarczą modele standardowe, które mogą zszyć do 50 kartek papieru, natomiast w drukarni przyda się zszywacz archiwizacyjny o dużej sile nacisku.

Potrzebne będą również spinacze, gumki recepturki, pinezki oraz klipsy – najlepiej trzymać je w pudełku, które schowa się gdzieś głęboko w szufladzie, bo nigdy nie wiadomo, kiedy mogą się przydać w większej liczbie. Należy zatem zamawiać artykuły biurowe w hurtowej ilości, dzięki temu łatwiej jest zapewnić pracownikom niezakłócone funkcjonowanie.

W szufladzie biurka każdego pracownika powinien znaleźć się także dziurkacz LEITZ, który odznacza się ergonomicznym uchwytem, wytrzymałością i niezawodnością przez wiele lat użytkowania. Niezbędne będą również nożyczki biurowe oraz nożyki do cięcia, jakie szczególnie przydadzą się w pracy osoby, która rozpakowuje przesyłki i korespondencję firmową.

Porządkowanie i prezentacja dokumentów

Istnieje teoria, która zakłada, że bałagan na biurku = chaos w głowie. Zatem sterta nieuporządkowanych dokumentów, niepoukładanych akcesoriów biurowych może świadczyć o braku organizacji. Co więcej – bałagan na biurku nierzadko jest przyczyną rozdrażnienia, a nawet nerwowości u niejednego pracownika, który potrzebuje „na szybko” odnaleźć dokumenty dla szefa lub materiały na szkolenie. Nie jest więc tajemnicą, że w uporządkowanym biurze pracuje się efektywniej, a porządek na biurku sprzyja kreatywnemu myśleniu. Aby zachować ład wokół siebie, potrzeba nie tylko systematyczności w działaniu, ale także niezbędnych artykułów biurowych. Kompletując zatem wyposażenie biura, należy pamiętać o zakupie takich artykułów do archiwizacji, jak: segregatory, teczki i foldery, koszulki na dokumenty, pudła archiwizacyjne oraz przekładki.

Segregatory z koszulkami do przechowywania dokumentów

Najlepszym sposobem na porządkowanie dokumentów jest wpinanie ich do segregatorów z koszulkami. W sklepie dlabiura24.pl warto zamówić online segregatory ze stalowym mechanizmem oraz segregatory ringowe DONAU w bogatej kolorystyce, dzięki której można wprowadzić pewien system archiwizacji, np. w zielonych artykułach przechowywać rachunki, a w niebieskich – umowy zawierane z klientami, etc. Wprowadzenie kodu kolorystycznego do archiwizacji dokumentów pozwala zachować systematyczność i zapobiega pojawieniu się bałaganu w papierach. Większość segregatorów ma kieszeń na wymienne etykiety, które służą do opisu ich zawartości. Niektóre modele posiadają również otwory do wysuwania przedniej okładki oraz wyposażone są w takie elementy, jak: kieszeń samoprzylepna, dociskacze do zamków ringowych lub dźwigowych. W hurtowni artykułów biurowych znajdziemy segregatory na dokumenty dopasowane do różnych formatów papieru, m.in. do A3, A4 i A5.

Teczki i foldery

Z gumką, zwykłe, na rzep, z rączką, na zatrzask czy z przekładkami – tego typu teczki na dokumenty potrzebne są w biurze każdego dnia do archiwizacji. Sprawdzą się także podczas szkoleń i prezentacji, które niekiedy mają miejsce w firmie. W kolorowych teczkach można przechowywać materiały biurowe, notatki, dokumenty, akta, faktury i umowy. Do archiwizacji zawieszanej przydadzą się teczki zwykłe posiadające na krawędzi listwy, które pozwalają na zaczepienie jej do szuflady lub pojemnika. Dzięki temu nie trzeba wyjmować za każdym razem teczki z szuflady, aby zobaczyć, co się w niej znajduje. Artykuły biurowe tego typu oferuje marka DURABLE. Najbardziej popularne są teczki z gumką (np. od DONAU) wykonane zarówno z tektury, jak i z tworzyw sztucznych o bogatej kolorystyce. Paleta różnych barw teczek na dokumenty i folderów sprawia, że ich porządkowanie nie jest żmudne, a przyjemne, bo soczyste kolory cieszą oko bardziej niż szary odcień zwykłej tektury. Natomiast na szkolenie mogą przydać się teczki z rączką, do których zmieścimy różnego rodzaju foldery biurowe.

Ofertówki i skoroszyty do prezentacji

W terminarz niejednej firmy wpisane są spotkania biznesowe. Wiele artykułów biurowych okaże się być niezbędna podczas tego rodzaju meetingu, m.in. w celu zaprezentowania usług i produktów lub zareklamowania działalności. Z pewnością na takie spotkanie wiele osób zabiera z sobą teczki konferencyjne, ofertówki, albumy ofertowe i skoroszyty.

Zwykła tekturowa teczka biurowa wiązana na sznurek nie wygląda efektownie, warto więc zabrać ze sobą bardziej ekskluzywny model, np. uszyty ze skóry ekologicznej bądź po prostu wykonany z twardego tworzywa, odpornego na działanie czynników zewnętrznych, takich jak woda czy kawa. Natomiast w trosce o prezentowane materiały, najlepiej zakupić ofertówki wykonane z krystalicznej folii polipropylenowej, do których można umieścić dokumenty w formacie A4. Ponadto warto wyposażyć firmę w skoroszyty, które doskonale sprawdzają się podczas organizacji materiałów na szkolenie lub w wielu innych działaniach reklamowych w każdym biznesie. W gruncie rzeczy mają one uniwersalne zastosowanie – sprawdzą się podczas codziennej pracy do porządkowania dokumentów, na konferencji do przygotowania materiałów oraz na spotkaniu biznesowym do prezentowania ofert handlowych.

Pozostałe produkty przydatne w biurze

Wybierając akcesoria do biura, należy pamiętać o tym, że firma to pomieszczenie wielofunkcyjne, zatem koniecznie należy zadbać o to, aby było przestrzenią funkcjonalną i dostosowaną do profilu swojej działalności. Oczywiste jest to, że w biurze nie może zabraknąć biurek i foteli, ale także urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek oraz niszczarek na dokumenty. Nie zaszkodzi zainwestować w niszczarki FELLOWES i IDEAL, które wyróżniają się na rynku naprawdę dobrą ceną oraz niezawodnością. Co jeszcze przyda się w codziennej pracy biurowej?

Tablice i inne akcesoria

W każdym dobrze wyposażonym biurze powinno znaleźć się miejsce na ścianie na tablicę. W hurtowniach i sklepach z artykułami do biur takich jak dlabiura24.pl są modele suchościeralne, magnetyczne, korkowe, szklane oraz suchościeralno-magnetyczne. Ich mocowanie do ściany ani nie jest skomplikowane, ani czasochłonne – najczęściej wiesza się je za pomocą prostego uchwytu. Tablice do biura suchościeralne są wygodne w użytkowaniu, bo nie brudzą ubrań jak tablice szkolne, na których niegdyś pisało się kredą. Służą jako ściana do notowania zadań dla poszczególnych zespołów lub osób, informowania pracowników o ważnych spotkaniach lub po prostu zapisywania najważniejszych myśli, które pojawiają się podczas realizowania projektów. Do tablic suchościeralnych należy zamówić także takie akcesoria, jak: specjalne markery suchościeralne, gąbki, magnesy, czyściki, pianki i spray do czyszczenia powierzchni.

Pomocne w niejednym biurze będą także planery, które także mocuje się na ścianie w widocznym miejscu. Organizują one codzienne zadania pracownikom, można na nich rozpisywać terminy realizacji projektów.

Do przyczepiania karteczek, broszur, ogłoszeń i zawiadomień, jak również gotowych notatek sprawdzą się tablice korkowe. A stricte na szkolenia pomocne będą tablice BI-OFFICE i 2x3 – jako nośnik ważnych treści prezentowanych w małym gronie. Tablice przydadzą się także podczas targów i wystaw, które organizuje firma.

Dodatkowa galanteria papiernicza w biurze

Oczywiste jest to, że w każdym biurze powinny znaleźć się różnego rodzaju artykuły papiernicze − począwszy od papieru ksero, a skończywszy na papierze fotograficznym. Niezbędne na co dzień są także koperty i akcesoria do pakowania. A pod ręką na biurku nie może zabraknąć takich artykułów biurowych, jak notes, notatnik, bruliony czy zwykły zeszyt oraz kalendarz na bieżący rok.

Osoby, które często rozmawiają przez telefon potrzebują obok siebie różnego rodzaju galanterii papierniczej, aby sprawnie i szybko zanotować najważniejsze informacje. Każdy pracownik ma swój system notowania – jedni wolą zapiski utrwalać w notesie, inni wpisują je na karteczki samoprzylepne, które mocują potem na blacie biurka, aby były w zasięgu wzroku.

Wyposażając biuro w galanterię papierniczą, trzeba mieć na uwadze zakup bloczków do notowania – najlepsze będą te z pojemnikiem. Wygodnym rozwiązaniem są także podajniki na bloczki i karteczki samoprzylepne, które można ustawić na biurku obok telefonu. Gadżet ten wyposażony jest w system Z-Notes, czyli karteczki zostały ułożone w bloczku w harmonijkę, zatem po wyciągnięciu jednej z nich, kolejna wyjmuje się automatycznie. Ułatwia to codzienne prowadzenie rozmów telefonicznych i notowanie, bo bez konieczności nerwowego szukania kartki do zapisania informacji podawanych w trakcie rozmowy. Wystarczy tylko sięgnąć do podajnika po karteczkę, aby wygodnie i bez pośpiechu zanotować to, co najważniejsze.

Nie zaszkodzi także zainwestować w gotowe druki do wniosków urlopowych, ewidencji przebiegu pojazdu, rozliczania zaliczek, etc. Mając na uwadze zakup galanterii biurowej, trzeba pamiętać o takich akcesoriach, jak: książki korespondencyjne, skorowidze i kalendarze. Podczas codziennej pracy mogą również przydać się bloki biurowe – do rysowania map myśli podczas burzy mózgu, zeszyty i bruliony – do zapisywania ważnych treści podawanych w trakcie spotkań z szefem i klientem.