Niespodzianki dla turystów

Okazuje się, że wiele państw charakteryzuje się specyficznymi przepisami prawa, których cudzoziemiec musi przestrzegać. Poniżej lista krajów wraz z opisem przedmiotów które są zabronione. Poniższy poradnik przygotował ekspert portalu turystycznego Fostertravel.pl – Krystian Cegielski, Dyrektor Działu Sprzedaży wycieczek online.

Elektronika użytkowa - telefon komórkowy, aparat fotograficzny, komputer

W Arabii Saudyjskiej oraz Iranie wnikliwie prześwietla się wszelkie nośniki danych (płyty, laptopy, pendrivy). Ulegają one konfiskacie (właściciel trafia na czarną listę) w przypadku uznania zapisanych na nich materiałów za antyreligijne. Podobna procedura obowiązuje w Wietnamie, z tym tylko, że tutaj chodzi o zapisane materiały o charakterze politycznym.

Wybierając się do komunistycznej Korei, na granicy do depozytu oddaje się telefon komórkowy, a także wszelkie urządzenia z GSP oraz aparaty fotograficzne z teleobiektywem. Płyty DVD i CD są przeglądane i zazwyczaj także zabierane.

Kosztowności

Do Indii najlepiej jechać bez złota, biżuterii oraz kamieni szlachetnych - służby celne są na nie bardzo wyczulone. Wybierając się do Izraela nie należy zabierać ze sobą stylizowanych oraz pamiątkowych monet. W przypadku Japonii, nie wolno wwozić przedmiotów imitujących monety bądź banknoty. Z kolei do RPA nie wolno przywozić nieoszlifowanych diamentów, zaś do Francji podróbek markowych kosmetyków i odzieży (grożą za to wysokie grzywny).

Napoje alkoholowe

W takich krajach jak: Arabia Saudyjska, Sudan, Pakistan, Libia oraz Katar - obowiązuje całkowity zakaz wwożenia alkoholu. Za niedostosowanie się do panujących zasad, grozi nie tylko wysoka grzywna, ale także więzienie.

W Jemenie, Egipcie, Tunezji i Emiratach Arabskich prawo wobec cudzoziemców jest nieco mniej rygorystyczne. Obowiązują jednak limity wwożonego alkoholu, jak i jego mocy.

Nie tylko kraje ortodoksyjne charakteryzują się tak skrajnymi przepisami. Prawo wwozu alkoholu do Stanów Zjednoczonych mają tylko osoby, które ukończyły 21 lat. Aby przywieźć alkohol do Norwegii, Islandii oraz Japonii należy mieć ukończone 20 lat.

Do Skandynawii i USA nie wolno wwozić spirytusu, zaś do Izraela trunków, które zawierają ponad 40% alkoholu.

Jedzenie i materiały organiczne

Do obu Ameryk nie wolno wwozić mięsa i jego przetworów, a także nabiału, świeżych warzyw oraz owoców. Do Australii oraz Nowej Zelandii nie wolno wwozić żadnej żywności. Ewentualnie da się przewieźć produkty hermetycznie pakowane i opatrzone etykietami w języku angielskim.

Wybierając się na Islandię nie zabierajmy ze sobą suszonego mięsa oraz owoców, jadąc do Norwegii - ziemniaków, do Chile - miodu i serów, do Argentyny ponownie owoców, na Cypr orzechów, zaś do Meksyku konserw mięsnych.

Stemple oraz etykiety

Jeśli w paszporcie widnieje adnotacja pobytu w Izraelu, nie wpuszczą nas do Iranu, Libanu, a także Arabii Saudyjskiej. Wybierając się do Demokratycznej Republiki Konga, należy odpuścić sobie wcześniejszy pobyt w Burundi bądź Ruandzie.

Wnikliwej kontroli poddaje się w USA cudzoziemców, którzy w paszporcie mają ślady pobytu w krajach podejrzewanych o sponsorowanie terroryzmu (m.in. Iran, Jemen).

Leki, używki, narkotyki

Do Kuwejtu nie wolno wwozić sterydów oraz niektórych leków psychotropowych. Osoby, które zażywają silne leki przed podróżą do danego kraju powinny zaopatrzyć się w zaświadczenie od lekarza, które poświadczy konieczność ich stosowania. Przy wjeździe do USA zaświadczenie potrzebne jest na środki antydepresyjne, na Kubę na insulinę, do Australii na środki dopingujące.

Do USA zabroniony jest wwóz cygar kubańskich. W Bhutanie obowiązuje całkowita tytoniowa prohibicja.

Za przemyt narkotyków grozi kara śmierci m.in. w Wietnamie, Singapurze, Chinach oraz Arabii Saudyjskiej.

Symbole religijne oraz polityczne

Do Arabii Saudyjskiej zakazany jest wwóz literatury religijnej oraz dewocjonaliów innych niż muzułmańskie. Obejmuje to Biblię, krzyż oraz różańce. Przedmioty te są konfiskowane, a ich posiadacz może nie zostać wpuszczony na teren kraju i trafia na czarną listę. Funkcjonariusze służb granicznych lub policji religijnej (mutawa) mogą zażądać od samotnie podróżujących kobiet okazania zgody męża na wyjazd, a od par - potwierdzenia, że są małżeństwem.

Do Chin, a zwłaszcza do Tybetu nie wolno wwozić żadnych podobizn Dalajlamy. Do większości krajów, w których rządzą dyktatorzy - nie wolno wwozić publikacji o „charakterze wywrotowym” (wyłącznie do funkcjonariuszy służb granicznych należy rozstrzygnięcie, co kryje się pod tym pojęciem).

Autor: Krystian Cegielski