Niesmaczne reklamy znikną z Dialogmedia

W liście do redakcji Dziennika Internautów z dn. 15.11.2010 Czytelniczka napisała:

Wyjaśnię dokładnie, w czym problem. Jakiś czas temu Dialog zaktualizował oprogramowanie swoich urządzeń STB do odbioru telewizji. Po aktualizacji stało się tak, że każdorazowe włączenie dekodera powoduje wyświetlenie ekranu powitalnego, a w rogu tego ekranu emitowane są ogłoszenia z kanału informacyjnego Dialogu. Wśród tych ogłoszeń są wspomniane reklamy. Co więcej, przechodząc do oglądania telewizji muszę kliknąć "Enter" na pilocie i wówczas również włącza się kanał informacyjny. Nierzadko trafia się na wspomniane reklamy. Można to ominąć, nie wyłączając dekodera ze stanu czuwania, ale po co marnować energię? Moje dzieci regularnie oglądają kino familijne w niedzielę rano - Gumisie, Kacze opowieści itd. Niestety już 2 razy zdarzyło się, że przed tym programem musiały obejrzeć reklamę programów porno. Czy Dialog poradzi mi, aby wypraszać dzieci z pokoju z okazji włączania dekodera?

Po uzyskaniu potwierdzenia, że problem rzeczywiście występuje i nie mamy do czynienia z jednostkowym przypadkiem, zwróciliśmy się do telefonii DIALOG SA z prośbą o wyjaśnienia. Marta Pietranik-Pacuła, rzecznik prasowy firmy, udzieliła nam następującej odpowiedzi:

Oprogramowanie cyfrowej telewizji Dialogmedia zakłada, że po wprowadzeniu dekodera za pomocą pilota w stan czuwania dekoder zapamiętuje ostatni wyświetlany kanał telewizyjny i odtwarza go po ponownym włączeniu. Wyświetla się on w prawym górnym rogu ekranu jako składowa tzw. ekranu powitalnego. Jeśli jednak dekoder zostaje całkowicie odłączony od zasilania (poprzez wciśnięcie guzika z tyłu lub odłączenia kabla zasilającego z kontaktu), urządzenie nie jest w stanie zapamiętać ostatnio odtwarzanego programu i po ponownym włączeniu domyślnie we wspomnianym prawym górnym rogu ekranu powitalnego wyświetla jeden z tzw. kanałów informacyjnych (0 lub 99). Na kanałach tych w postaci statycznych plansz podawane są komunikaty dotyczące działania usługi Dialogmedia (np. nowe funkcjonalności czy prace aktualizujące oprogramowanie) oraz samej oferty (promocje, reklamy pakietów). Wśród tych plansz są również reklamy pakietu kanałów "Dla dorosłych". Reklamy te nie wyświetlają się jednak częściej ani dłużej niż pozostałe z kilkudziesięciu plansz informacyjnych, dbamy również, by nie miały wyzywającego charakteru. Podkreślam, że kanał informacyjny wyświetla się w prawym górnym roku ekranu i zajmuje mniej niż 10% jego pola. Klientka może skorzystać z bezpłatnej opcji tzw. kontroli rodzicielskiej i zablokować za pomocą ustawionego samodzielnie kodu PIN wyświetlanie kanałów informacyjnych (0 oraz 99) z reklamami (jak również wszystkich innych kanałów, które uważa za niebezpieczne dla swoich dzieci). Dodatkowo, aby usprawnić wybór pożądanego przez siebie programu już na okienku podglądowym, bez konieczności wyświetlania go na pełnym ekranie, może wprowadzić dodatkowe ustawienia na dekoderze (poprzez opcję "Ustawienia"). W razie problemów technicznych ze skorzystaniem z tych opcji prosimy klientkę o kontakt z TeleCentrum, gdzie uzyska asystę techniczną.

Problem da się więc łatwo rozwiązać - wystarczy wprowadzić odpowiednie zmiany w ustawieniach. Czy wyświetlanie podobnych reklam nie jest jednak sprzeczne z ustawą o radiofonii i telewizji? Art. 18 wskazanej ustawy zawiera bowiem następujące zapisy:

4. Zabronione jest rozpowszechnianie audycji lub innych przekazów zagrażających fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich, w szczególności zawierających treści pornograficzne lub w sposób nieuzasadniony eksponujących przemoc.

5. Audycje lub inne przekazy, zawierające sceny lub treści mogące mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich, inne niż te, o których mowa w ust. 4, mogą być rozpowszechniane wyłącznie w godzinach od 23 do 6.

Poproszona o komentarz przedstawicielka Dialogu odpisała, że kwestia ta była w firmie analizowana. Uznano, że emisja reklam pakietu kanałów "Dla dorosłych" nie stoi w sprzeczności z zapisami wskazanej ustawy. Potwierdza to Olgierd Rudak, prawnik znany internautom jako autor bloga Lege Artis. Dialog jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, a więc cytowane wyżej zapisy ustawy o radiofonii i telewizji go nie dotyczą.

Nie oznacza to jednak, że firma może serwować swoim klientom dowolne treści. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego zakazane jest publiczne prezentowanie treści pornograficznych jakiejś osobie w taki sposób, że narzuca się odbiór tejże pornografii, jeśli ta osoba sobie tego nie życzy (art. 202 par. 1 kk). Ja to rozumiem w ten sposób, że jeśli dostawca faktycznie serwuje reklamę pornograficzną (ale nie: reklamę programów dla dorosłych) w zasadzie każdemu (nie na zasadzie: oglądałeś wczoraj, to teraz jakieś cookie pokaże Tobie nowości), to faktycznie można rozważać odpowiedzialność z art. 202 par. 1 kk. Warunek: to musi być faktycznie pornografia. Nie widziałem tej reklamy, ale mam silne wrażenie, że stringi same w sobie nie są pornograficzne - tłumaczy Rudak.

Marta Pietranik-Pacuła poinformowała redakcję:

Ponieważ - jak widać z przesłanej interwencji naszej Klientki, a Państwa czytelniczki - nasze reklamy mogą wzbudzić kontrowersje (choć to pierwszy tego typu sygnał, jaki do nas dotarł - a podkreślam, że z usługi cyfrowej telewizji Dialogmedia korzysta obecnie 35 tys. klientów), zdecydowaliśmy się na wycofanie ich z emisji. W przyszłości przekaz dotyczący pakietu "Dla dorosłych" emitowany w godz 6-23 będzie ograniczony tylko do informacji słownej o zawartości i cenie tego pakietu.

