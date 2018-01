Niemcy dokręcają śrubę mediom społecznościowym w sprawie mowy nienawiści

1 stycznia, po trzymiesięcznym vacatio legis, w Niemczech weszła w życie ustawa Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken (NetzDG, Ustawa o usprawnieniu egzekwowania prawa w sieciach społecznościowych). Na jej mocy Facebook, Twitter, Google, Instagram, Snapchat i YouTube (ale nie LinkedIn ani WhatsApp) mają 24 godziny, by zareagować na zgłoszenie groźby przemocy, mowy nienawiści czy oszczerstwa. Na uporanie się z przypadkami bardziej skomplikowanymi pod względem prawnym sieci mają tydzień. Za niestosowanie się do tego prawa grozi kara do 50 mln euro.

Media piszą o przykładzie Beatrix von Storch, skrajnie prawicowej polityk niemieckiej. Po usunięciu jej posta z Twittera i czasowej blokadzie w tej sieci, "testując" nowe prawo, umieściła post o tej samej treści na Facebooku. Trwa policyjne śledztwo, ponieważ w poście von Storch nie ukrywa swoich negatywnych - łagodnie mówiąc - opinii o muzułmanach.

Wobec nowego prawa nie brak głosów krytycznych. Głównym zarzutem jest to, iż giganci będą nadgorliwi w usuwaniu postów, które nie są mową nienawiści (a np. reporterską relacją) - ze względu na krótki czas

