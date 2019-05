Niektórym Noc Muzeów minęła bez kolejek

Po raz pierwszy warszawiacy mogli sprawdzić liczbę osób przebywających na terenie wybranych dziesięciu placówek biorących udział w Nocy Muzeów i oszacować czas oczekiwania w kolejce. Monitoringiem zostały objęte lokalizacje, które cieszyły się największą popularnością wśród mieszkańców stolicy podczas ubiegłorocznej edycji wydarzenia: Muzeum Narodowe, Łazienki Królewskie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Biblioteka Uniwersytecka, Muzeum w Wilanowie, Zamek Królewski, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Fryderyka Chopina, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Zachęta. Statystyki były prezentowane na specjalnie przygotowanej na to wydarzenie stronie internetowej. Dane aktualizowane były co 10 minut. Cała inicjatywa była możliwa dzięki autorskiej technologii, która pozwala na gromadzenie oraz analizowanie anonimowych danych o użytkownikach urządzeń mobilnych – smartfonów i tabletów – przebywających w danym czasie, w określonym miejscu.

Największą popularnością wśród analizowanych lokalizacji cieszyło się Centrum Nauki Kopernik. W szczycie zainteresowania, o godz. 17:20, stało tutaj w kolejce ponad 2,5 tysiąca osób. Kolejną lokalizacją cieszącą się dużym zainteresowaniem były Łazienki Królewskie, w których o godz. 20:00 znajdowało się blisko 1,8 tysiąca osób. Prawdziwe nocne marki opuściły to miejsce po godz. 4:00 w nocy. W kolejce do Muzeum Powstania Warszawskiego największa liczba odwiedzających ustawiła się już o godz. 13:30, ponad 1700 osób osób. Podobna liczba osób oczekiwała na wejście pod Muzeum Narodowym w okolicy godz. 16:30.

Zbadane lokalizacje najchętniej odwiedzały osoby w wieku 31-35 lat. Ta grupa wiekowa stanowiła blisko 21% wszystkich zbadanych uczestników Nocy Muzeów. W kolejce do Centrum Nauki Kopernik ustawiały się głównie osoby w wieku 31-40 lat (39,6%). Wśród zwiedzających przeważały kobiety 54%. Muzeum Powstania Warszawskiego przyciągnęło najwięcej osób w przedziałach wiekowych 31-35 i 35-40 (odpowiednio: 18,9% i 18,2%) oraz w wieku 46-50 (17,5%), natomiast do Muzeum Narodowego najczęściej w kolejce czekały osoby w wieku 36-45 lat (18,2%). W obydwu muzeach większość stanowili mężczyźni (ok. 52%). 5% zbadanych osób stanowili studenci. Najbardziej liczną grupę zwiedzających stanowili rodzice dzieci w wieku 11-14 lat (10,4%) i to oni najchętniej czekali na wejście do Centrum Nauki Kopernik (15,4%). Polską kulturę i sztukę zdecydowało się poznać również ponad 4% obcokrajowców. Najchętniej odwiedzanymi przez nich lokalizacjami było Muzeum Powstania Warszawskiego, w którym stanowili 6,8% gości, Centrum Nauki Kopernik (6,2%) oraz Muzeum Narodowe (5,2%).

Źródło: Selectivv