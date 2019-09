Niekoniecznie studia, dobre pieniądze, praca w kraju. Młodzi o swoich planach kariery

Młodzi ludzie często decydują się na pracę poniżej swoich kwalifikacji, za niskie wynagrodzenie, w branżach i zawodach, których przyszłość jest niepewna lub na które nie ma popytu. Efektem jest frustracja i częste zmiany szkół, kierunków studiów i pracy. Szukając źródeł tego problemu, Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką sprawdziła, czym kierują się młode osoby decydując o swojej karierze.

Szkoły zawodowe coraz lepiej postrzegane

Panujące do niedawna przekonanie o wyższości studiów nad szkołami zawodowymi i technicznymi od niedawna odchodzi do lamusa. Ankietowani w wieku od 15 do 29 lat w 82 proc. odpowiedzieli, że zawodówki i technika nie są wcale gorszą perspektywą, a ukończenie ich nie oznacza niższych zarobków w przyszłości.

62,4% młodych ankietowanych przez Fundację Sukcesu Pisanego Szminką chciałoby mieć własny biznes, a aż 88,8% elastyczny czas pracy. O pracy zdalnej marzy 71,2% respondentów.

Kto lub co decyduje o wyborze ścieżki zawodowej?

Z ankiety wynika, że 60,5% młodych zasięgała rady rodziców, ale dla aż 80% nie są oni źródłem wiedzy o rynku i miejscach pracy. Co więc jest? Okazuje się, że obecnie najważniejszym „doradcą” jest internet - 81,7% młodych ludzi informacji o karierze i konkretnych zawodach szuka właśnie tam.

Jak wynika z ankiety 77,5% respondentów w wieku 15-29 lat twierdzi, że zna swoje kompetencje, mimo że 67,6% nigdy nie korzystała z doradztwa zawodowego, a ponad połowa 53,9% nie wykonała nawet testów kompetencji.

Jak mówi Ola Legosz, współzałożycielka Fundacji Sukces Pisany Szminką i pomysłodawczyni YEP Academy, młodzi w internecie często trafiają tam na różnego rodzaju treści i przypadkowe testy kompetencji, które nie są profesjonalnymi narzędziami, a jedynie stronami służącymi pozyskiwaniu przychodów z wyświetlanych na nich reklam. Przyszli pracownicy niejednokrotnie są także pod wpływem reklam różnego typu szkół dla dorosłych, które często nie są obiektywne jeśli chodzi o podpowiadanie najlepszej ścieżki kariery.

Kasa misiu kasa...

Wracając do badania przeprowadzonego przez Fundację, na pytanie Ile chciałbyś lub ile zarabiałeś na początku swojej kariery zawodowej? aż 40% respondentów wskazało kwotę 2 tys. zł netto, a 36,3% wartość pomiędzy 2 a 3 tys. zł. Jedynie 13% wskazało kwotę 3-4 tys. zł netto. Ich oczekiwania można zatem uznać za umiarkowane.

Z drugiej strony, młodzi w wieku 15-29 lat myśląc o zarobkach osiąganych w wieku 35 lat mają znacznie wyższe aspiracje, przekraczające przeciętne zarobki w Polsce. 68% chciałoby zarabiać powyżej 5 tys. złotych netto, z czego 26% oczekuje wynagrodzenia między 5 a 7 tys. złotych. Aż 22% uważa, że ich pensja powinna przekraczać 10 tys. zł netto miesięcznie.

Co jest najważniejsze w pracy?

Okazuje się, że wcale nie zarobki, które znalazły się dopiero na drugim miejscu. Dla 38,2% najważniejsza jest możliwość rozwoju, dla 26% pensja, a dla 19,6% atmosfera. Młodych ludzi nie interesują szczególnie dodatkowe benefity, oferowane jako dodatek do wynagrodzenia. Jako najmniej ważne wskazało je aż 30% ankietowanych.

Ciekawe jest także to, że młodzi wcale nie myślą o emigracji - aż 96,7% chce się uczyć w Polsce, a tylko co 10 ankietowany odpowiedział, że chciałby pracować za granicą.

Źródło: Fundacja Sukces Pisany Szminką