Niedokładne czytanie umów z operatorami może przysporzyć dodatkowych kosztów. Jak zawierać je sprawnie?

Przepisy wprowadzone w 2015 roku przez Unię Europejską nakładają na dostawców internetu obowiązek podawania w umowie prędkości gwarantowanej (minimalnej), maksymalnej i dostępnej przez większość czasu, czyli przy typowym, codziennym korzystaniu z sieci. Usługodawcy internetowi często zamieszczają w swoich umowach zapis o prędkości do określonej wartości, dzięki czemu zabezpieczają się przed sytuacją, w której klienci mogą reklamować usługę, podając jako powód niższy transfer, niż ten deklarowany. Niemożliwe może okazać się złożenie reklamacji na zbyt wolno działające łącza w przypadku, gdy gwarantowana przez firmę minimalna prędkość internetu wynosi 1% maksymalnej. Przed podpisaniem umowy warto dokładnie sprawdzić, jaką prędkość gwarantuje operator, zwłaszcza jeśli chcemy związać się z nim umową na dłuższy okres, np. 24 lub 26 miesięcy.

Weryfikację jakości dostarczanego internetu z warunkami określonymi w umowie ma ułatwić system pomiarowy PRO Speed Test przeznaczony przede wszystkim dla użytkowników stacjonarnego dostępu do Internetu, którzy obserwują rozbieżności pomiędzy umownymi parametrami usługi (prędkość pobierania i wysyłania danych), a stanem faktycznym. Umożliwia przeprowadzenie pomiarów certyfikowanych w aplikacji dla Windows oraz wygenerowanie raportu z certyfikowanych pomiarów jakości dostępu do internetu. Raport może stanowić załącznik do dokumentacji w toku postępowania reklamacyjnego u dostawcy usługi.

Wypowiedzenie umowy

Jeśli klient nie wypowie umowy przed zakończeniem okresu jej trwania, operator internetowy ma prawo przedłużyć korzystanie z usługi na czas nieokreślony. Jak mówi Paweł Jamiołkowski, dyrektor zarządzający serwisu PanWybierak.pl, rezygnacja z oferty przed terminem jej planowanego zakończenia jest możliwa, gdy zostanie złożone pisemne wypowiedzenie. Jeżeli taki dokument nie zostanie dostarczony do usługodawcy, to opłaty za abonament będą dalej naliczane, a umowa zostanie przedłużona. Jeśli do tej pory obowiązywała oferta promocyjna, to z dużym prawdopodobieństwem przy przedłużeniu usługi zacznie obowiązywać cennik ogólny. Rozwiązanie umowy przed terminem może wiązać się też z naliczeniem opłat przez operatora, jednak tylko w przypadku, gdy udzielona została odpowiednia ulga.

Jak wybrać najkorzystniejszą ofertę?

Aby wybrać usługodawcę internetowego, należy zorientować się, którzy operatorzy są dostępni w naszej lokalizacji. Pomocne mogą okazać się tutaj narzędzia, które pokazują osiągalność operatorów w danym miejscu. Jednym z nich jest porównywarka ofert operatorów, która pozwala na zestawienie ofert dostawców dostępnych tam, gdzie mieszkamy. Niezwykle istotne jest porównanie kosztów – trzeba zwrócić uwagę czy atrakcyjna cena podana w ofercie pozostanie taką do końca obowiązywania umowy. Aby potwierdzić wszelkie szczegóły, istnieje możliwość kontaktu bezpośrednio z serwisem, który ponadto może zaproponować dodatkowe rabaty.



