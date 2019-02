Nieco więcej o istocie rozwiązań biometrycznych

Od strony technicznej skonstruowanie systemów biometrycznych to nie lada wyzwanie, jednak ich dostępność i zastosowanie staje się coraz bardziej powszechne. Znaleźć je można w urządzeniach, których zadaniem jest ochrona miejsc, kont bankowych, kart płatniczych lub dostępu do różnorodnych danych. W niedługim czasie mają więc szansę na zyskanie miana standardowego codziennego zabezpieczenia.

Kilka słów o biometrii

Biometrią nazywamy techniki pomiaru, oparte na unikalnych cechach fizycznych człowieka, dzięki którym możemy zidentyfikować daną osobę. Zalicza się do nich skanowanie odcisku palca, geometrii twarzy, sprawdzanie wyglądu tęczówki oka, układu siatki naczyń krwionośnych (np. w dłoni), badanie brzmienia głosu, a nawet charakteru pisma i sposobu mówienia. W ciągu ostatnich lat nastąpił dynamiczny rozwój systemów biometrycznych, które dziś uważane są za najszybciej rozwijającą się gałąź teleinformatyki. Techniki biometryczne stają się coraz bardziej powszechne na rynku. Ich zastosowanie można znaleźć w wielu dziedzinach życia, a do niektórych z nich wkroczyły już na stałe. Mowa tu m. in. bankowości, różnorodnych systemach zabezpieczeń, a także o urządzeniach elektronicznych. Systemy kontroli dostępu, które za każdym razem pytają użytkownika o odcisk palca, skan twarzy itd., charakteryzują się o wiele wyższą skutecznością, niż np. kody PIN. Nie jest więc dziwne, że biometria dynamicznie wkracza do naszego życia, jej stosowanie wiąże się z niemal niezawodną ochroną.

Biometria w twoim smartfonie

Silny rozwój technik biometrycznych pozwolił na adaptowanie ich do różnych urządzeń codziennego użytku. Jednym z nich jest smartfon. Pierwszy telefon z czytnikiem linii papilarnych pojawił się w 2007 roku, jednak nie zdobył od razu wielkiej popularności. Przełomem okazało się wprowadzenie skanera odcisku palca do iPhone'a 5s w 2013 r. Na wprowadzenie kolejnej metody biometrycznej w smartfonach użytkownicy urządzeń mobilnych czekali do 2017 roku. Technologia opracowana przez Apple, Face ID, pozwoliła na odblokowanie telefonu za pomocą skanu twarzy. Zadebiutowała w iPhonie X.

Rosnące zainteresowanie użytkowników systemami bezpieczeństwa opartymi na biometrii jest poparte głównie tym, że są one o bardziej skuteczne niż ,,tradycyjne” metody kontroli dostępu. Klucze, kody PIN, wzory itp. łatwo złamać, jeśli nie są zachowane odpowiednie środki ostrożności. Obecnie coraz więcej smartfonów i innych urządzeń codziennego użytku adaptuje rozwiązania biometryczne, co skutkuje dalszym rozwojem tej dziedziny teleinformatyki. W przyszłości można zatem spodziewać się jeszcze doskonalszych zabezpieczeń, które będą chronić nasze dane.

Źródło: iSpot Polska