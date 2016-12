Niechciane usługi w Plusie?

Z wyjaśnień przedstawiciela Urzędu Komunikacji Elektronicznej wynika, że działania operatora są zgodne z Prawem telekomunikacyjnym. Rozpatrzmy jednak wszystko po kolei.

Problem dotyczy usługi Plus na Kartę. Jak dowiedzieliśmy się z listu od Czytelnika, od pewnego czasu osoby przechodzące na nową taryfę otrzymują „gratis” w postaci pakietu internetowego. Jeżeli nie zdezaktywują go po upływie promocji, operator zaczyna pobierać opłaty w wysokości 7 zł miesięcznie.

Niektóre osoby nie są obyte z usługami sieciowymi i mogą nie umieć ich samodzielnie dezaktywować. Przedstawiam treść wiadomości, która jest wysyłana do abonentów: „Pakiet internetowy 7 Non Stop został włączony na 31 dni; pakiet odnowi się automatycznie”. Nie ma w treści wiadomości informacji, jak wyłączyć usługę. Informacje o tym pakiecie również są trudno dostępne - poinformował Czytelnik, zwracając uwagę na zapisy regulaminu zamieszczonego w sekcji „Dokumenty” na stronie nakarte.plus.pl:

4. W ramach Promocji Abonent, który w Okresie Trwania Promocji dokona zmiany taryfy na taryfę Plus na Kartę otrzyma dodatkowo gratis na okres 30 dni („Okres ważności Pakietu”) Pakiet internetowy 7 zł Non Stop („Pakiet”). 13. Dwa dni przed upływem Okresu Ważności Pakietu Abonent zostanie poinformowany, że Pakiet zostanie automatycznie odnowiony i że za odnowienie Pakietu zostanie pobrana opłata w wysokości 7 zł na zasadach określonych w regulaminie promocji „Pakiety internetowe Non Stop w Plus Mix oraz Plus na Kartę”. Pragnę zwrócić uwagę na fakt, że w punkcie 13. jest odniesienie do regulaminu „Pakiety internetowe Non Stop w Plus Mix oraz Plus na Kartę”. Zgodnie z prawem użytkownik nie musi się stosować do regulaminu, którego treści nie akceptował, a tak jest w tym przypadku.

Według Czytelnika, jeśli usługa jest włączana automatycznie, należałoby ją dezaktywować po okresie promocji, a nie pobierać za nią opłaty w przypadku braku ręcznej dezaktywacji.

Plus odpowiada na zarzuty Czytelnika

Trudno zgodzić się z twierdzeniem, że sposób wyłączenia pakietu internetowego Non Stop jest dla przeciętnego użytkownika mało dostępny. W zakładce Plus na Kartę na naszej stronie internetowej informacja o pakietach internetowych znajduje się w centralnej części ekranu, a po jej wybraniu otrzymujemy informacje o wielkości pakietów, cenie i sposobie zarówno aktywacji, jak i dezaktywacji - odpisał na nasze zapytanie Arkadiusz Majewski z Działu Komunikacji Korporacyjnej firmy Polkomtel, która jest operatorem sieci komórkowej Plus.

Informacji na temat sposobu uruchamiania i wyłączania poszczególnych usług dodatkowych można zasięgnąć również w telefonicznym centrum obsługi klientów, punktach sprzedaży sieci Plus, a użytkownicy usługi Plus na Kartę mają też możliwość zarządzania usługami poprzez internetową aplikację Plus Online. Zapewniam, że osoby niemające potrzeby korzystania z pakietu internetowego bez problemu tę usługę wyłączają - podkreślił przedstawiciel operatora, dodając, że sprzedaż usług „na próbę” (ang. try before you buy) stosowana jest z powodzeniem na wielu dojrzałych rynkach i cieszy się zainteresowaniem zarówno oferentów, jak i użytkowników.

Jak to jest z tymi regulaminami - tłumaczy UKE

Zgłoszenie Czytelnika zostało przeanalizowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Piotr Jaszczuk, pełniący funkcję Doradcy Prezesa, poinformował redakcję DI24.pl, że do Urzędu nie wpłynął dotąd żaden wniosek o interwencję związany z opisaną przez Czytelnika ofertą.

Biorąc pod uwagę warunki oferty i fakt, że mamy do czynienia z usługą wybieraną przez samego abonenta, UKE nie ma podstaw do podejmowania dodatkowych czynności w tej sprawie - odpowiedział na nasze zapytanie przedstawiciel Urzędu. Poniżej publikujemy bardziej szczegółowe wyjaśnienie:

Na wstępie należy wyjaśnić, że zgodnie z obowiązującym prawem abonent, przystępując do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w ofercie pre-paid, akceptuje warunki i zasady świadczenia usługi, w tym kwestie doładowań, które operator określa w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz Cenniku. W przypadku abonentów usług prepaid-owych (przedpłaconych) akceptacja warunków obowiązującego Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych następuje poprzez czynność faktyczną, tj. włączenie się do sieci, doładowanie konta, wykonanie pierwszego połączenia. W odróżnieniu od umów abonamentowych, korzystając z oferty „na kartę”, konsument nie zawiera umowy w formie pisemnej, a co za tym idzie, na operatorze nie spoczywa obowiązek dostarczenia klientowi regulaminu promocji. Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dla abonentów niebędących stroną umowy zawartej w formie pisemnej lub elektronicznej jest obowiązany do określenia zakresu i warunków wykonywania usług telekomunikacyjnych w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz podania tego regulaminu do publicznej wiadomości. Jednakże Prawo telekomunikacyjne nie precyzuje sposobu, w jaki Regulamin powinien być podany do publicznej wiadomości. W praktyce podanie regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych do publicznej wiadomości może zostać zrealizowane poprzez: podanie jego treści w prasie, udostępnienie go na stronie internetowej lub w odpowiednich punktach sprzedaży danego dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych czy wreszcie wywieszenie go w ogólnie dostępnym pomieszczeniu przedsiębiorcy. Urząd Komunikacji Elektronicznej zweryfikował pod tym kątem sytuację opisaną przez Czytelnika Dziennika Internautów. Należy podkreślić, że w wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że operator telefonii mobilnej Polkomtel Sp. z o.o. opublikował na swojej stronie internetowej zarówno regulamin ogólny, jak również regulamin promocji i cennik usług obowiązujący abonenta wybierającego daną usługę. Należy zwrócić uwagę, że już sama nazwa regulaminu promocji („Zmień taryfę na Plus na Kartę z Pakietem internetowym 7 zł Non Stop”) wyraźnie wskazuje wysokość opłaty za aktywowany pakiet internetowy. Dodatkowo w opisanym przypadku nie możemy rozpatrywać oferty w kategorii „niechcianych usług” ze względu, iż pakiet, o którym mowa, jest jej elementarną częścią. Regulamin promocji precyzyjnie określa zarówno czas obowiązywania promocji, w którym korzystanie z pakietu jest bezpłatne, koszt docelowy pakietu, jak również sposób jego dezaktywacji w wybrany przez abonenta sposób.

Na koniec UKE przypomina, że osoby decydujące się na skorzystanie z konkretnej oferty obowiązkowo powinny zapoznać się ze szczegółowymi warunkami jej świadczenia.

AKTUALIZACJA - 14.02.2013

Zapytanie dotyczące wskazanej przez Czytelnika usługi wysłaliśmy też do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Agnieszka Majchrzak z Biura Prasowego UOKiK poinformowała dziś redakcję DI24.pl: nie wpływają do nas skargi na wspomniane praktyki Polkomtela. Nie prowadzimy także postępowania w tej sprawie. Każdy konsument może zawiadomić Prezesa Urzędu o praktyce, która narusza zbiorowe interesy konsumentów, wysyłając informacje na adres uokik@uokik.gov.pl (zgłoszenia anonimowe nie są analizowane).