Niebezpieczne luki w produktach firmy Microsoft

Luka w MS Word

W ostatnich miesiącach analitycy z zespołu FortiGuard Labs firmy Fortinet zgłosili liczne luki typu use-after-free w zabezpieczeniach różnych wersji programu Word. Luki te zostały poprawione w styczniowych oraz marcowych aktualizacjach zabezpieczeń produktu firmy Microsoft. Odpowiednie łatki określono jako krytyczne, a użytkownicy zostali zachęceni do aktualizacji pakietu MS Office tak szybko, jak to tylko możliwe.

Pojęcie use-after-free odnosi się do luki, która umożliwia atakującemu dostęp do pamięci po jej uwolnieniu, co może spowodować m.in. awarię programu, zezwolić na uruchomienie niebezpiecznego kodu, a nawet jego zdalne wykonywanie przez cyberprzestępców. – W tej sytuacji, jeżeli użytkownik otworzy złośliwy dokument w MS Word, to nawet po jego zamknięciu może zostać aktywowany dodatkowy kod na prawach aktywnego użytkownika Windows – wyjaśnia Robert Dąbrowski, szef zespołu inżynierów Fortinet.

Przykładowo, jedna z luk tego typu w MS Word występowała, kiedy program próbował przeanalizować specjalnie spreparowany plik w formacie RTF. Dzięki niemu przestępca mógłby zdalnie wykorzystać lukę, aby uruchomić dowolny kod. Ta luka została uznana za krytyczną, ponieważ istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że można ją wykorzystać do przeprowadzenia ataku.

Luka w MS Windows Jet

Badacze wykryli także podatność w innym produkcie firmy Microsoft – Windows JET. Jest to silnik baz danych, używany przez MS Access oraz Visual Basic. W tym przypadku luka istnieje w bibliotece DLL w pliku msexcl40.dll, który jest składnikiem wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows od 7 do 10. Luka mogła zostać wywołana za pomocą odpowiednio spreparowanego pliku Excel.

Aby uniknąć narażania się na niebezpieczeństwo, wszyscy użytkownicy są zachęcani do uaktualnienia systemu lub zastosowania najnowszych łatek.

Źródło: Fortinet