Niebezpieczna aplikacja "ułatwiająca" logowanie do banku

Z poziomu aplikacji nieświadomi użytkownicy, podając swoje prawdziwe loginy oraz hasła, mogli sądzić, że logują się do swoich rachunków. Niestety tylko pozornie. Aplikacja została tak skonstruowana, by służyła do kradzieży danych logowania do rachunków bankowych, a następnie do wyprowadzania z nich pieniędzy. Fałszywą aplikację „Bankowość uniwersalna Polska” odkryto 20 marca br. Jak wskazują eksperci, mogła w sposób znaczący pozbawić pieniędzy wielu nieświadomych użytkowników. W Aplikacja została pobrana nie więcej niż sto razy i usunięta z Google Play w dniu jej odkrycia. Nadal jest jednak dostępna w tzw. drugim obiegu, czyli w nieautoryzowanych sklepach z aplikacjami. Jak wskazuje Kamil Sadkowski, analityk zagrożeń z ESET, do ataków skierowanych na mobilnych użytkowników polskich banków dochodzi coraz częściej.

W zeszłym roku zaatakowano użytkowników 14 polskich banków

Do podobnego ataku doszło w listopadzie zeszłego roku. Dotyczył on wówczas użytkowników czternastu polskich banków. Został przeprowadzony za pomocą aplikacji dostępnych w oficjalnym sklepie Google Play: CryptoMonitor oraz StorySaver. Obie aplikacje, oprócz obiecywanych funkcjonalności, wyświetlały swoim ofiarom fałszywe powiadomienia systemowe, które wyglądały identycznie jak te generowane przez popularne w Polsce aplikacje bankowe. Dodatkowo złośliwe aplikacje podsuwały swoim ofiarom fałszywe formularze logowania do rachunków bankowych, by docelowo przechwycić wprowadzane za ich pośrednictwem loginy i hasła.

Jak uchronić się przed fałszywymi aplikacjami?

Zabezpiecz smartfon wzorem blokady, odciskiem palca lub kodem PIN. Zadbaj o to, by osoby postronne osoby nie poznały tego zabezpieczenia.

Dbaj o aktualizację systemu operacyjnego. W ramach aktualizacji często dostarczane są łatki luk wykorzystywanych przez cyberprzestępców. Aktualizując system, zwiększamy poziom zabezpieczeń.

Pobieraj aplikacje wyłącznie z oficjalnego sklepu i czytaj opinie użytkowników na ich temat. Jeśli są wątpliwe lub nie ma ich zbyt wiele, to lepiej zrezygnuj z instalacji. Pamiętaj, że taki rodzaj czujności nie zabezpiecza w 100% - zdarzały się całkiem popularne złośliwe aplikacje z dobrymi ocenami. Stosowanie się do rady zmniejsza ryzyko infekcji, natomiast nie wyklucza go całkowicie.

Zachowaj czujność przy logowaniu się do swojego rachunku bankowego – skorzystaj z dedykowanej aplikacji danego banku, sprawdź, czy jej nazwa zgadza się z tą wskazaną na jego oficjalnej stronie. W przypadku logowania przez przeglądarkę upewnij się, że znajdujesz się faktycznie na stronie swojego banku, a połączenie z nim jest szyfrowane.

Zweryfikuj uprawnienia, jakich żąda aplikacja przy instalacji – prośba o uprawnienia, które nie są adekwatne do funkcji aplikacji, powinny wzbudzić Twoją czujność.

Źródło: ESET