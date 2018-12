Niebawem ruszy sąd online – wyroki mogą zapadać tam nawet 20 razy szybciej

Polubowny sąd online Ultima Ratio z siedzibą w Warszawie będzie rozstrzygał spory gospodarcze między przedsiębiorcami. Będą one dotyczyć na przykład niezapłaconych w terminie należności z umów sprzedaży czy zlecenia. Każdego roku w Polsce prowadzi się ponad 300 tysięcy podobnych spraw. Już od samego początku działalności sąd i jego arbitrzy będą gotowi do rozstrzygania kilku tysięcy spraw miesięcznie. To rozwiązanie dla firm telekomunikacyjnych, banków, towarzystw ubezpieczeniowych, firm produkcyjnych, hurtowni, firm transportowych i kurierskich czy przedsiębiorstw energetycznych, które współpracują z setkami lub tysiącami klientów bazując na powtarzalnych umowach.

Arbitrami są wybrani i przeszkoleni notariusze ze Stowarzyszenia Notariuszy RP. Stowarzyszenie sprawuje kompleksowy nadzór nad procesem orzeczniczym. Jest także odpowiedzialne za proces szkolenia arbitrów oraz za zapewnienie panelu eksperckiego do rozpoznawania spraw o szczególnie zawiłym charakterze. Korporacja notarialna liczy ponad 4.000 czynnych zawodowo notariuszy. Bezstronność, wysoka etyka pracy oraz dyscyplina są wpisane w istotę ich zawodu. Niezależnie od powyższego, działalność Sądu będzie monitorowana przez dziesięcioosobową Radę Sądu Polubownego, złożoną z wybitnych przedstawicieli biznesu, nauki i praktyki prawa procesowego w Polsce. Zadaniem Rady będzie monitoring i opiniowanie każdego potencjalnego przypadku mogącego nasuwać jakiekolwiek wątpliwości co do legalności funkcjonowania e-sądu polubownego.

E-sąd jest wyłącznie internetowy – nie posiada budynku, w którym trzeba się stawić, nie organizuje rozpraw, na które trzeba dojechać, a które wcale nie muszą się odbyć ani listów poleconych, które trzeba doręczyć. Jedynym zasadniczo kosztem jest opłata arbitrażowa odpowiadająca mniej więcej standardowemu wpisowi sądowemu w sądzie powszechnym. Ogólne koszty prowadzenia postępowania przez e-sąd są więc sporo niższe niż w sądach powszechnych, nie mówiąc już o innych sądach polubownych, jak zauważa Robert Szczepanek, radca prawny, współzałożyciel Sądu Polubownego Ultima Ratio.

Czynności procesowe pełnomocników i stron również zajmują co najmniej kilkanaście razy mniej czasu, nie licząc oszczędności czasu związanego z brakiem konieczności dojazdu i udziału w rozprawach przed sądami powszechnymi czy innymi sądami polubownymi. Zabezpieczenia systemu elektronicznego są analogiczne do zabezpieczeń systemów bankowości elektronicznej.

Sprawy rozpoznawane są w składzie jednoosobowym. Arbitrzy wybierani są przez system w drodze losowania. Arbiter po otrzymaniu informacji o przydzieleniu sprawy ma 24 godziny na to, aby potwierdzić jej przyjęcie. Jeżeli tego nie zrobi na przykład dlatego, że wybiera się na urlop albo przebywa na zwolnieniu lekarskim system powtarza losowanie.

Źródło: newsrmTV