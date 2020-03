Niebanalny Dzień Kobiet. Zamiast kwiatów - smartfon!

Samsung Galaxy Note 10+ - smartfon w prezencie dla bizneswoman

Nowy Samsung Galaxy Note 10+ (telefon w abonamencie dostępny jest na https://www.t-mobile.pl/telefony-i-urzadzenia/telefony/cat10019.chtml) to idealna propozycja na podarunek zarówno dla prawdziwych bizneswoman, jak i miłośniczek nowoczesnych technologii. Jeśli więc osoba, której chcesz podarować smartfon w prezencie z okazji Dnia Kobiet uwielbia zawodowe wyzwania, często podróżuje (np. w celach służbowych) i dynamicznie pnie się po szczeblach kariery, ponieważ daje jej to poczucie niezależności i spełnienia, taki telefon dla niej na pewno będzie strzałem w dziesiątkę!

Galaxy Note 10+ uwodzi nie tylko eleganckim i nowoczesnym designem, który wpisuje się w najgorętsze trendy w świecie urządzeń mobilnych, ale także znakomitymi parametrami technicznymi. Bateria o zachwycającej wręcz pojemności 4300 mAh, 256 GB pamięci, dzięki można przechowywać wszystkie potrzebne dokumenty, zdjęcia i inne pliki. Telefon posiada także duży, 6,8-calowy wyświetlacz Dynamics AMOLED o zredukowanych ramkach, który zapewnia intensywnie nasycone kolory i rewelacyjny kontrast. Niewątpliwą zaletą tego modelu jest poczwórny aparat z opcją stabilizacji obrazu, dwukrotnym zoomem optycznym oraz funkcją wykrywania zamkniętych oczu. Do urządzenia dołączono rysik S-Pen - dzięki specjalnym aplikacjom, zachwyca swoimi możliwościami, które z pewnością przydadzą się w wielu sytuacjach biznesowych, np. do szybkiego sporządzania notatek czy przełączania slajdów w prezentacjach. Taki telefon w prezencie, z pewnością będzie idealnym pomysłem na tegoroczny Dzień Kobiet!

Apple iPhone 11 – telefon w prezencie dla aktywnych kobiet

Jednym z ciekawszych pomysłów na smartfon w prezencie z okazji Dnia Kobiet, jest nowy iPhone 11 z dwoma aparatami, które umożliwiają wykonywanie doskonałej jakości zdjęć – w tym również ujęć szerokokątnych. Model o lekkiej, a zarazem nowoczesnej konstrukcji posiada wyświetlacz o przekątnej 6,1-cala, a także wydajny procesor A13 Bionic System Neural Engine o potężnej mocy, zapewniającej szybkie i płynne działanie telefonu nawet wtedy, gdy włączone są najbardziej wymagające aplikacje. Nowy iPhone 11 to urządzenie, które bez wątpienia jest aktualnie jedną z najciekawszych propozycji dla wymagających i aktywnych kobiet. Urządzenie jest odporne na wodę i pył, w związku z czym świetnie sprawdzi się jako prezent dla miłośniczek rozmaitych aktywności na świeżym powietrzu. Jeśli więc szukasz niezawodnego telefonu dla niej, iPhone 11 to doskonały wybór na lata.

Huawei P30 Pro 128GB – smartfon w prezencie dla fanek fotografii

Huawei P30 Pro to prawdziwa technologiczna perełka wśród najnowszych smartfonów dostępnych obecnie na rynku. Stylowy design, oszałamiający 6,4-calowy wyświetlacz, a do tego elegancko zaokrąglone krawędzie, za sprawą których urządzenie znakomicie leży w dłoni – to robi wrażenie! Lekka konstrukcja, łącząca w sobie szkło i metal dodatkowo podkreślają ekskluzywny wygląd smartfona, dzięki czemu korzystanie z niego staje się wyjątkowo przyjemne. Za pomocą skanera linii papilarnych zlokalizowanego w wyświetlaczu można szybko odblokować urządzenie, mając jednocześnie pewność, że nikt niepowołany nie dostanie się do cennych danych, które są w nim przechowywane. Ten smartfon na prezent sprawdzi się szczególnie dobrze jako miła niespodzianka dla miłośniczek fotografii. Urządzenie jest bowiem wyposażone w najnowocześniejszy aparat Leica z aż 4 obiektywami! W praktyce oznacza to, że Huawei P30 Pro jest najlepszą propozycją dla osób, które uwielbiają robić zdjęcia i uwieczniać w ten sposób ważne dla siebie chwile. Za sprawą zastosowanych rozwiązań, model automatycznie dostosowuje najlepsze ustawienia, dzięki czemu wszystkie zdjęcia (bez względu na to czy zostały wykonane w dzień, czy w nocy) zachwycają genialną jakością. Jeśli więc chcesz z okazji Dnia Kobiet sprawić swojej żonie, dziewczynie, córce czy innej, ważnej dla Ciebie osobie niebanalny prezent, ten telefon dla niej będzie strzałem w dziesiątkę!