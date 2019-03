Nie tylko kryptowaluty. 5 innych zastosowań blockchaina

Pierwszym skojarzeniem ze słowem blockchain są najczęściej kryptowaluty. I chociaż ta technologia rzeczywiście w większości przypadków jest wykorzystywana w takich protokołach jak bitcoin i ethereum, to jej zastosowania na tym wcale się nie kończą. Odporność na cyberataki, jawność transakcji i anonimowość sprawiają, że blockchain jest dziś gwarancją egalitarności i wiarygodności usług sieciowych. Na potwierdzenie tych słów przygotowaliśmy listę 5 innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących łańcuch bloków.

Estońskie DLT

Estonia była pierwszym krajem, który wprowadził oparty na blockchainie system Distributed Ledger Technology. Zamysłem estońskich władz było usprawnienie przepływu danych pomiędzy urzędami i innymi instytucjami publicznymi. Rozwiązanie sprawdziło się na tyle dobrze, że obecnie estońscy obywatele mogą korzystać z wielu rozwiązań opartych na tej technologii – na przykład rozliczać się z fiskusem lub głosować online. Entuzjaści pomysłu twierdzą, że dzięki blockchainowi Estończycy już niedługo uporają się z urzędniczą opieszałością i rozbudowaną biurokracją.

Smart contracts

Po blockchaina chętnie sięgają nie tylko rządy, ale też firmy – zwłaszcza duże korporacje. Oparte na tej technologii smartkontrakty stają się coraz częściej spotykanym rozwiązaniem, a jego zwolennicy wskazują na ich liczne zalety. Najważniejsze to z pewnością fakt, że do wyegzekwowania postanowień umowy nie potrzebują pośredników – na przykład pieniądze trafiają na konto kontrahenta lub ten otrzymuje numer identyfikacyjny.

Follow My Vote

W krajach z niestabilną demokracją pole do nadużyć wyborczych jest naprawdę duże. Ryzyko fałszowania wyników głosowania zmniejsza system Follow My Vote. Ma on umożliwić głosowanie online, z własnego domu, przy zachowaniu pełnej anonimowości i wykluczając możliwość manipulacji. Jego twórcy przekonują, że w przyszłości FMV może zastąpić tradycyjne metody liczenia głosów podczas wyborów i referendów. Obecnie może być używany do prowadzenia alternatywnych głosowań, których wyniki można porównać do tych ogłoszonych przez władze.

VIN decoder

Blockchain okazuje się też bardzo skuteczną bronią w walce z nieuczciwymi sprzedawcami używanych samochodów. Dowodzi tego aplikacja dostępna na stronie carvertical.com/pl/historia-pojazdu/. Dzięki niej potencjalni klienci mogą sprawdzić, czy pojazd znajduje się w bazach aut kradzionych w europejskich krajach, jaki może być jego rzeczywisty przebieg, czy poprzedni właściciele zgłaszali szkody w towarzystwie ubezpieczeniowym i jakie elementy wyposażenia powinny się w nim znaleźć.

Everledger

Kamienie szlachetne często padają łupem złodziei. Blockchain może jednak znacznie utrudnić życie przestępców. Chodzi o wykorzystującą go aplikację Everledger, która umożliwia dodawanie szczegółowych informacji na temat konkretnych egzemplarzy. Tworzy się w ten sposób bogata baza danych dotyczących diamentów, która w razie kradzieży pozwala na szybką identyfikację kamieni wystawionych sprzedawanych na czarnym rynku.