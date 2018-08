Nie tylko kredyt - sposoby na sfinansowanie biznesu

Pomysły na działalność gospodarczą dość często chodzą w parach z niedostatkiem środków. Wielu początkujących przedsiębiorców bądź takich, którzy dopiero marzą o założeniu własnej firmy, zmaga się z podobną trudnością - brakuje im pieniędzy. Gdy realizacja biznesowych planów wykracza poza środki własne, pozostają dwa wyjścia: sięgnąć po to, co oferuje rynek, albo odłożyć plany na później.

Kredyt nie dla każdego

Ekonomiści i ludzie z biznesowego środowiska są dość zgodni, że dziś nie brakuje pieniędzy oraz źródeł finansowania. Banki wprost konkurują o klientów i oferują niskie stopy procentowe. Stawiają jednak wymagania, które wiążą się z kwestią poniesienia ryzyka. Wielu powstającym firmom nie udaje się przetrwać trzech początkowych lat. W branży gastronomicznej na tym etapie upada większość, czyli blisko 80 procent przedsięwzięć. Dlatego banki podchodzą do nowych firm ostrożnie i nie wynika to z ich złej woli.

Zamiast wielkich kredytów na otwarcie działalności młodym przedsiębiorcom można polecić starą angielską zasadę bootstrappingu. - Proponuję opierać się na tym, co się ma pod ręką i bazować na własnym kapitale. Żeby dojść do sukcesów w biznesie, wcale nie trzeba startować w wielkiej, nowoczesnej siedzibie i z liczną załogą. Bill Gates zaczynał przecież w garażu - podpowiada Piotr Kiciński, wiceprezes spółki Cinkciarz.pl.

Spółka, startując na wymagającym rynku fintech wyłącznie w oparciu o własny kapitał, odniosła sukces. Dziś należy do grona największych firm w Polsce pod względem wysokości przychodów oraz do najbardziej znanych marek. Na portalu Cinkciarz.pl klienci mogą skorzystać nie tylko z usługi internetowej wymiany walut: https://cinkciarz.pl/, ale także z usług płatności, przekazów pieniężnych czy uzyskać dostęp do transakcji Forex.

Crowdfunding - odkrywasz karty i nie wiesz, co dalej

W dobie portali społecznościowych rozwinęła się metoda crowdfundingu, chociaż fundamenty tej formy gromadzenia kapitału dawała już w XVIII w. subskrypcja. Dziś jednak poprzez sieć internetową można przedstawić światu i wypromować swój - najlepiej innowacyjny - pomysł na biznes, a następnie zachęcić pokaźne grono inwestorów, by zaangażowali swoje pieniądze w rozpoczęcie i rozwój opisanej działalności.

Oczywiście, w przypadku projektów biznesowych inwestorzy wykładają pieniądze, licząc na zysk. Zgłaszający projekt musi się zatem liczyć z tym, że podobnie, jak w przypadku kredytu bankowego, będzie musiał spłacić dług z nawiązką, nawet jeśli dzięki crowdfundingowi zbierze kapitał szybciej, łatwiej i nie będzie musiał się troszczyć o kryteria, które stałyby się kluczowe dla instytucji bankowej.

Crowdfunding cechuje jednak co najmniej jedna istotna wada. Trzeba się otworzyć i podzielić swoim pomysłem na biznes przed ew. konkurencją. O ile pomysł okaże się trafiony, to zanim zainteresują się nim inwestorzy, ktoś może ubiec pomysłodawcę i skorzystać z jego planu.

ICO, czyli kryptowalutowa formuła na biznes

Młode firmy, przedstawiając swój “white paper” zbierają kapitał. Robią to poprzez sprzedaż tokenów, którymi inwestorzy później mogą handlować. W zamian za tokeny młode firmy otrzymują kryptowaluty, które zamieniają na pieniądze tradycyjne i wydają je na rozwój biznesu. Tak pokrótce brzmi wyjaśnienie, czym jest Initial Coin Offering ICO) - publiczna metoda finansowania biznesu oparta na technologii kryptowalut.

Metoda ICO niesamowicie szybko zyskuje ogromną popularność. Korzystają na tym start-upy, jednak ciekawsza jest druga strona medalu. Dzieje się tak głównie dlatego, że ICO zwraca się inwestorom ponadprzeciętnie. Naukowcy z Boston College wyliczyli, że poddana analizie grupa ICO dała inwestującym średnie zyski na poziomie 179 procent, i to w zaledwie niespełna trzytygodniowym okresie czasu.

Rośnie także liczba i zakres finansowanych metodą ICO przedsięwzięć biznesowych. Z badania firmy doradczej PwC wynika, że przez zaledwie pięć miesięcy 2018 r. przeprowadzono 537 ICO, czyli niemal tyle samo, ile przez cały ubiegły rok - 552.

Warto wiedzieć, że światowym centrum ICO stały się Stany Zjednoczone. Tu w ub.r. zrealizowano 87 ICO, natomiast od stycznia do maja br. było ich już 56.