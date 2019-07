Nie trzeba wiele, żeby zrobić coś dobrego. Ruszyła akcja wspierającą niepełnosprawnych graczy

Autor zwraca również uwagę na znaczenie gier w życiu osób niepełnosprawnych, wyjaśniając, że – przykładowo – dla niektórych FIFA, piłkarska gra wideo, jest jedyną szansą na grę w piłkę. Gry ułatwiają również kontakty osobom, które nie mogą wychodzić z domu, zapewniają przestrzeń do spotkań i umożliwiają budowanie przyjaźni z innymi graczami, bez uprzedzeń i osądów.

Wersja audio artykułu została udostępniona na stronie internetowej CD-ACTION, by umożliwić dotarcie do jak najszerszej grupy zainteresowanych. Zachęcona reakcjami – zarówno czytelników, jak i branży gier – redakcja postanowiła rozpocząć kampanię wśród twórców gier, aby (zgodnie z sugestiami graczy) wprowadzali do swoich produktów udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. 24 lipca opublikowany został także list otwarty do polskich studiów produkujących gry wideo.

Swoje poparcie dla akcji CD-Action „Nie trzeba wiele” zadeklarowały już m. in.:

Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko"

Fundacja Indie Games Polska

Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym

Akcja „Nie trzeba wiele” będzie również promowana w magazynie PC Format, który w najnowszym numerze (w sprzedaży od 5 sierpnia) opublikuje kolejny tekst poświęcony temu tematowi. 30 sierpnia, w najnowszym wydaniu CD-Action, ukaże się kontynuacja lipcowego artykułu, zawierająca m.in. najnowsze informacje dotyczące akcji.

Źródło: Bauer