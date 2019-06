Nie panując nad danymi, wiele tracisz

Z badania pt. „Rediscovering trust in your data and security”, przeprowadzonego przez Oracle wynika, że w respondenci zdają sobie sprawę z korzyści płynących z osiągnięcia doskonałości w panowaniu nad danymi, tj. zarządzaniu nimi, chronieniu, wydobywaniu użytecznych informacji, jak również używaniu w odpowiedzilny sposób.

Andrew Sutherland, wiceprezes Oracle, szef działu technologii i systemów na region Dalekiego Wschodu i EMEA, zwraca uwagę na fakt, że wiemy, iż umiejętność wykorzystywania danych przynosi firmom olbrzymie korzyści biznesowe i przewagę, którą trudno jest zniwelować innym przedsiębiorstwom. Wyniki badania dowodzą jednak, że przedsiębiorstwa w dalszym ciągu są przytłoczone zalewem danych, z jakim mają do czynienia. Zdaniem eksperta, firmy muszą bezpośrednio stawić czoła temu problemowi. W tym celu potrzebują lepszych procedur wewnętrznych i wdrożenia strategii zarządzania danymi oraz udoskonalonych mechanizmów zabezpieczeń. Kluczowe będzie też rozważne korzystanie z chmury i nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja i automatyzacja, ponieważ dotarliśmy do punktu zwrotnego, w którym wyzwania związane z danymi i bezpieczeństwem zaczynają nas przerastać i zmuszają nas do skorzystania ze wsparcia maszyn.

Wskazanie obszarów odpowiedzialnych za zabezpieczenie danych budzi wiele wątpliwości. Przykładowo, prawie połowa decydentów w działach finansów i informatyki twierdzi, że odpowiadają one za ochronę danych w obrębie firmy. Za dane odpowiedzialna czuje się jednak tylko jedna trzecia typowych użytkowników danych — czyli pracowników działów marketingu i kadr.

53% szefów przedsiębiorstw z regionu EMEA jest przekonanych, że bezpieczne zarządzanie danymi ma bardzo duże znaczenie dla reputacji ich firm. Z badania wynika też jednak, że istnieje wiele ważnych zachowań wewnętrznych, które mogą zagrozić budowanemu zaufaniu.

Jedna czwarta respondentów twierdzi, że ich największą obawą związaną z bezpieczeństwem danych wewnątrz firmy jest brak dbałości o zachowanie poufności. Na kolejnych miejscach w tym rankingu znalazły się słabe mechanizmy kontroli dostępu do danych (24%), chęć zarządzania danymi za pomocą urządzeń mobilnych lub platform społecznościowych (23%) oraz korzystanie z urządzeń i połączeń, które nie są zaufane (23%). Mniej więcej jedna piąta ankietowanych (22%) stwierdziła też, że do najważniejszych zachowań, które zmniejszają ich zaufanie do sposobu zarządzania danymi w ich firmach, należą: nieprzykładanie wagi do tego, jak dane powinny być używane, niewłaściwe korzystanie z newralgicznych danych i nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących danych.

Wprowadzanie zmian

Po przeciwnej stronie tych problematycznych zachowań znajdują się firmy dysponujące strategiami zarządzania danymi, które o 8% częściej stosują dokumenty chronione hasłem, o 10% częściej mają dostęp do bezpiecznych lokalnych baz danych i o 9% częściej korzystają z danych na zaufanych urządzeniach.

W odpowiedziach na pytania o najważniejsze priorytety w dziedzinie danych i bezpieczeństwa na najbliższy rok oraz o działania podejmowane w celu promowania odpowiedzialnego używania danych, na wysokich pozycjach znalazły się egzekwowanie lepszej kontroli i procedur oraz szkolenia i warsztaty łączące ludzi z różnych pionów. Przedsiębiorstwa zaczynają też korzystać z technologii, które mają im pomóc z całym spektrum zadań związanych z opanowaniem danych. Dlatego przyspieszają migrację do chmury z myślą o poprawie skuteczności zabezpieczeń (30%), wprowadzają sztuczną inteligencję i automatyczne uczenie w celu wydobywania z danych użytecznych informacji (26%) i stosują funkcje automatycznego uczenia do samodzielnego wprowadzania poprawek i ochrony danych (25%).

Najważniejsze wnioski z badania

Średnio 42% respondentów nie dysponuje wdrożoną strategią zarządzania danymi.

Tylko 4 na 10 ankietowanych jest przekonanych o swojej zdolności zarządzania danymi, ich ochrony i korzystania z nich w odpowiedzialny sposób.

Tylko 35% respondentów jest w dużej mierze przekonanych, że są w stanie zarządzać danymi tak, aby wydobywać z nich użyteczne informacje.

Kluczowe działy w dalszym ciągu nie akceptują odpowiedzialności za zarządzanie danymi.

Protokoły bezpieczeństwa danych są często niezrozumiałe lub nieprzestrzegane.

Informacje o raporcie

Prezentowany raport przygotowano w oparciu o globalną ankietę, zawierającą 23 pytania i przeprowadzoną wyłącznie w kanale mobilnym. Respondenci reprezentowali kadrę kierowniczą, w tym kierowników, dyrektorów, wiceprezesów i menedżerów wyższego szczebla mających wpływ na procesy decyzyjne związane z rozwiązaniami chmurowymi, platformami i infrastrukturą lub oprogramowaniem biznesowym.

Źródło: Oracle