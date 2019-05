Nie możesz doczekać się zabawy dronem? Zanim to zrobisz, dowiedz się nieco o zasadach korzystania z tego urządzenia

Prawo dopuszcza loty w ściśle określonych warunkach i miejscach. Rekreacyjnie dronem możemy latać poza terenami zabudowanymi, z dala od ludzi, pojazdów i budynków. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r., należy zachować odległość minimum 100 m od granic zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub od zgromadzeń osób na wolnym powietrzu oraz 30 m od osób, pojazdów, obiektów budowlanych niebędących w dyspozycji lub pod kontrolą operatora. Warunków tych nie stosuje się w przypadku lotów modelami, których masa startowa nie przekracza 600g. Operator tak małej maszyny może z powodzeniem poruszać się blisko przeszkód, bez obawy naruszenia prawa. Dotyczy to zarówno lotów rekreacyjnych jak i komercyjnych.

Kontrolą lotów natomiast objęte są m.in porty lotnicze i morskie, jednostki wojskowe czy rezerwaty przyrody. W wielu takich miejscach latanie dronem dozwolone jest jedynie po uzyskaniu specjalnej zgody.

Bardzo ważnym aspektem jest też konieczność utrzymania kontaktu wzrokowego z dronem. Nie należy kierować drona w obszary, w których znika on z pola widzenia (np. wlatując za budynek lub za drzewa), oraz oddalać się nim tak bardzo, że staje się on dla nas praktycznie niewidoczny. Przestrzeganie zasad lotów w warunkach VLOS (Visual Line of Sight – operacje w zasięgu wzroku operatora) zabezpieczy nas przed sytuacją, w której dron stwarza zagrożenie dla osób, mienia lub innych użytkowników przestrzeni powietrznej i pozwoli w pełni cieszyć się z użytkowania.

Aby zabezpieczyć sprzęt przed utratą go z pola widzenia można łatwo zastosować wirtualne „ogrodzenie” lub ustawić automatyczny powrót do miejsca startu i lądowania. Dostępne w niektórych modelach mechanizmy fail-safe (tryb pozwalający np. na bezpieczne lądowania w przypadku awarii jednego z silników), uchronią drona na wypadek np. utraty łączności, nadmiernego rozładowania baterii i innych awaryjnych sytuacji.

Szczegółowy opis zasad latania dronem oraz odpowiednie przepisy prawne dostępne są na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Źródło: aeroMind