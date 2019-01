Nie bądź ofiarą. Zabezpiecz swój dokument

Każdy z nas ma indywidualne dane osobowe, własną tożsamość. To bezcenny skarb, na który łakomi są złodzieje danych. Najlepszym sposobem przeciwdziałania oszustwom jest świadoma ochrona dokumentów i danych osobowych. Należy pamiętać o tym, że gdy zgubimy dokument tożsamości lub podejrzewamy, że ktoś go ukradł – szybkość i właściwa kolejność naszego postępowania zadecyduje o bezpieczeństwie naszego portfela.

Po pierwsze: zastrzegamy

Złodzieje dokumentów wykorzystują skradzione dane tożsamości w określonym celu, np. do zawarcia umowy z operatorem komórkowym, do zakupu drogiego sprzętu, wzięcia szybkiej pożyczki albo do wyłudzenia kredytu w banku. W efekcie działań przestępczych, niewinni ludzie przeżywają ogromny stres, poświęcając często miesiące na wyjaśnienie sprawy z nie swoim kredytem. To dlatego tak istotne jest wyłączenie utraconego dokumentu, co w skrócie oznacza uniemożliwienie złodziejowi posłużenie się nim.

Swój dokument można zastrzec osobiście w oddziale swojego banku lub innym dowolnym banku. Co ciekawe, utracone dokumenty tożsamości mogą w bankach zastrzec nie tylko osoby, które mają już konta bankowe, ale również te, które z usług bankowych jeszcze nie korzystają. Przeszkodę dla wizyty w oddziale bankowym może stanowić jednak pora dnia lub pobyt za granicą.

Wygodne zastrzeżenie online

Wygodną usługę zastrzegania online zapewnia BIK, jest ona bezpłatna i możliwa przez całą dobę. Kluczowe jest jednak to, że dostęp do tej funkcjonalności mają osoby posiadające już konto na www.bik.pl. Każdy może zapewnić sobie taki zdalny dostęp, aby ubezpieczyć się na wypadek zdarzenia utraty dokumentu. W takim przypadku potrzebny jest tylko dostęp do Internetu, by wyłączyć dokument z obiegu w kilka minut, jednym kliknięciem, niezależnie od miejsca pobytu.

Informacja o zastrzeżeniu w BIK natychmiast trafi do Systemu Dokumenty Zastrzeżone ZBP, a następnie do wszystkich banków w Polsce. Wówczas nikt już nie będzie mógł posłużyć się naszą tożsamością.

Plan awaryjny

Plan awaryjny, działanie przed szkodą albo po prostu ubezpieczenie to określenia potwierdzające dojrzałość i odpowiedzialność - myślenie o konsekwencjach, dbałość o bezpieczeństwo swoje, a także najbliższych. Przeświadczenie, że „nam nic się nie przytrafi” to krótkowzroczne postrzeganie rzeczywistości.

W obliczu doniesień medialnych, np. o nieuprawnionym wykorzystaniu skradzionej tożsamości, podejrzeniu wycieku z baz szyfrowanych, wyłudzeniach „na słupa” itp., coraz większego znaczenia nabiera upowszechnianie wiedzy o prewencyjnych sposobach ochrony swoich danych osobowych.

Policja, organizując lokalne spotkania z seniorami, regularnie przestrzega przed działalnością przestępczą z wykorzystaniem metody tzw. „na wnuczka”. Na skutek tych działań, których liczba wzrosła w 2018 r. do 3472 (w 2017 r. Policja odnotowała ich mniej, bo 2680), seniorzy tracą oszczędności, a często zanim wyjaśnią sprawę, zostają pozbawieni środków do życia.

Towarzystwa ubezpieczeniowe, w komunikatach kierowanych do swoich klientów, ostrzegają przed oszustami, którzy podają się za agentów ubezpieczeniowych, a także przed fałszywymi wiadomościami mailowymi od osób podszywających się pod pracowników firmy ubezpieczeniowej.

Źródło: BIK