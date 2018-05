Niby miłość a Catfishing

Internet daje mnóstwo możliwości, jeśli chodzi o poszukiwanie nowych znajomych. Dla osób, które szukają drugiej połówki, powstały specjalne aplikacje takie jak np. Tinder. Czasem jednak poznajemy kogoś przez przypadek – poprzez „zaczepkę” na Facebooku, omyłkowo wysłany sms.

Zazwyczaj będąc po drugiej stronie ekranu, czujemy się anonimowi i bezpieczni. Jednak podczas zawierania nowych znajomości bywa nieco inaczej. Tak jak w każdym zauroczeniu – uczucia mogą pozbawić nas czujności.

„Catfishing” to jedno z najbardziej niepokojących zagrożeń internetu. Może dotknąć każdego, bez względu na płeć, wiek, miejsce zamieszkania czy status społeczny. Przed tym zagrożeniem nasz komputer nie jest w stanie nas ochronić. Najlepszą ochroną jest nasza czujność i rozwaga.

Casfisher - kim jest?

Zwrotem „catfisher” określa się osobę, która na różnych portalach – zarówno randkowych, jak i społecznościowych – przypisuje sobie czyjąś tożsamość. Jak działają? „Złodzieje tożsamości” zakładają fałszywe konta, z nieprawdziwymi danymi i zdjęciami innych osób. Zadaniem catfishera jest budowanie z nami więzi, utrzymywanie długotrwałej relacji, a ostatecznie - oszukanie.

Takie osoby są równie niebezpieczne, co złośliwe aplikacje. Mogą nie tylko przechwycić dane – które pewnie sami byśmy zdradzili – ale również naciągnąć na pieniądze (prośba o pożyczenie pieniędzy to najczęstszy sposób wyłudzenia).

Po czym poznać catfishera? Co powinno zwrócić naszą uwagę? Po pierwsze – nasz internetowy przyjaciel jest ideałem. Na podstawie naszych informacji, dopasowuje swój wizerunek tak, aby był osobą, której szukamy. Pomimo długiej relacji i zaangażowania on/ona odmawia spotkania się w rzeczywistości. Cały czas chce pozostać anonimowy. Co za tym idzie, nie lubi udostępniać swoich zdjęć. Kiedy już dochodzi do prośby o pieniądze, powinniśmy zweryfikować informacje, które podaje nam catfisher.

Powody działania

Co motywuje ludzi do takiego działania? Zazwyczaj jest to samotność, zemsta, nuda i ciekawość. Wielu z nich chce się zemścić na jakiejś osobie i wtedy robią to z premedytacją. Nie brakuje jednak osób dla których jest to dobra zabawa, żart i robią to po prostu z nudy.

W społeczeństwie zakorzeniło się przekonanie, że tylko dzieci są narażone na Internetowe znajomości z osobami, które podają się za kogoś innego. Jak widać, my dorośli jesteśmy w takim samym niebezpieczeństwie. Dysponujemy większym doświadczeniem i rozsądkiem niż dzieci, a jednak dajemy się nabierać na zmyślone historie. Internetowa znajomość może nie tylko wpłynąć na nasze życie uczuciowe, ale też zatracić poczucie bezpieczeństwa w sieci. Catfisher może okazać się cyberprzestępcą i przejąć nasze dane z komputera.

Źródło: G DATA