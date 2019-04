Netmove - Samodzielne pozycjonowanie strony firmowej - czy ma to sens?

Pozorne oszczędności

Z pozycjonowaniem stron internetowych najlepiej radzą sobie specjaliści, jak w Netmove. Proponują usługi w zakresie SEO, audyty, konsultacje oraz linkowanie stron. Optymalizują powierzony im serwis i wdrażają odpowiednią strategię, dostosowaną do specyfiki konkretnej branży. Przekłada się to na wysokie pozycje serwisu w wynikach wyszukiwania, czyli większe przychody i bardziej rentowną sprzedaż. Mimo, że wymienione czynności nie sprawiają wrażenia zadania dla amatora, istnieje spora grupa osób, które twierdzą, że pozycjonowanie jest proste a wydatki na agencje interaktywne niepotrzebne. Niestety, w pojedynkę nikt nie dysponuje takimi środkami, jak agencje SEO. Specjaliści, jacy w nich pracują, stale podwyższają swoje kompetencje. Biorą udział w szkoleniach i uczą się o najnowszych metodach pozycjonowania.

Google mniej przyjazny

Zwolennicy metody "zrób to sam" twierdzą, że z pomocą Google można znaleźć rozwiązanie każdego problemu. Jednak skuteczne pozycjonowanie to inne wyzwanie niż szukanie przepisu na konkretne danie. Zwłaszcza, że sama wyszukiwarka Google może niemile zaskakiwać. Jej algorytmy potrafią się zmieniać w zawrotnym tempie. Wystarczy nowa aktualizacja a już pojawiają się zawirowania w wielu kategoriach. To algorytmy ustalają zasady rankingu stron. Skuteczne pozycjonowanie polega więc na śledzeniu na bieżąco wszystkich zmian, jakie dzieją się w największej wyszukiwarce. Amator w przeciwieństwie do agencji SEO nie jest w stanie szybko i sprawnie zmienić strategię tak, aby dopasować ją do aktualnych wymogów. Skończyły się już czasy, kiedy dla algorytmów liczyła się liczba linków. Obecnie ważna jest również ich jakość. Pozycjonowanie poprzez pisanie unikalnych treści i artykułów nie jest już więc dorywczym hobby, to praca na pełny etat.

Kosztowne zaplecze

Pozycjonowanie wymaga stosowania odpowiednich środków. Serwery na zaplecza, kosztowne specjalistyczne programy, jak również dostęp do płatnych serwisów to wydatki, na które musi się nastawić amator. Niektóre profesjonalne narzędzia do pozycjonowania tylko jednej strony www potrafią kosztować kilkaset złotych. Agencje mają je w swojej bazie a ich koszty są dzielone na wielu klientów. Branża szybko się zmienia, tylko stały kontakt z nowymi narzędziami sprawi, że jest się na bieżąco i sprawnie przekuje wiedzę w owocną praktykę.

Na optymalizację SEO składa się wiele czynników, w tym wiedza z kodowania stron. Agencje interaktywne mają swoich specjalistów również w tej dziedzinie. Działając samodzielnie nie ma pewności, że wysiłki, jakie wkładamy w pracę dają wymierne korzyści.