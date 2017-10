Netflix wprowadza karty podarunkowe

Urodziny, imieniny, rocznica ślubu - jest wiele powodów do obdarowywania. Prezenty od dawna pomagały zdobywać serca kobiet, pojednać się z wrogiem, uczcić szczególną okazję lub po prostu sprawić komuś przyjemność. Czasami przynoszą one jednak więcej kłopotu niż radości. I to zarówno dla tych, którzy godzinami zastanawiają się co kupić komuś, kto ma już wszystko, jak i dla tych, którym brakuje miejsca na półce na kolejny kubek.

Według Netfliksa dając komuś dostęp do setek filmów, seriali i programów wręczasz mu lekarstwo na bezsenną noc i przymusowy urlop. Wywołujesz emocje, dostarczasz odpowiedzi na nurtujące go pytania. Podsuwasz źródło inspiracji i pomysł na spędzenie razem wspólnego czasu.

Co istotne, w przeciwieństwie do programów i filmów w tradycyjnym formacie telewizyjnym, Netflix działa w formacie wideo na żądanie, czyli umożliwia użytkownikom oglądanie materiałów bez ograniczeń czasowych, o każdej porze, w dowolnym miejscu i przy użyciu niemal każdego urządzenia - komputera, telewizora Smart, konsoli do gier, tabletu lub smartfona. To prezent, który zatem można zabrać ze sobą wszędzie, nawet w daleką podróż. Warto dodać, że z jednego konta może niezależnie korzystać nawet pięć osób. Bez reklam i zobowiązań.

Karty podarunkowe Netfliksa obecnie dostępne są w nominałach 60 i 120 zł. Można je kupić w popularnych supermarketach i sklepach z elektroniką użytkową. Decydując się na taki prezent warto jednak pamiętać, że dla niektórych siedzenie przed ekranem komputera lub telewizora to bezpowrotna strata czasu. Zanim kupisz, zrób rozpoznanie.