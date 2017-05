Netflix: 400 nowych miejsc pracy i dwa nowe seriale europejskie

Centrum będzie zapewniało wsparcie dla klientów z 11 krajów Europy, a konkretnie z Danii, Belgii, Finlandii, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Rumunii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. W tej chwili pracuje w nim wielojęzyczny zespół składający się ze 170 pracowników. Jednak do końca 2017 r. liczba ta wzrośnie do 345, a do końca 2018 r. zespół będzie liczył ponad 400 osób.

W Amsterdamie mieści się także rozbudowana niedawno siedziba spółki na region EMEA (Europę, Bliski Wschód i Afrykę), w której od rozpoczęcia działalności w 2016 r. dwukrotnie zwiększono poziom zatrudnienia. Pracuje tu ponad 120 osób z 18 krajów, a działalność Netflix EMEA obejmuje obszary takie jak rozwój biznesu, marketing, PR, politykę publiczną oraz działy korporacyjne, takie jak finanse, obsługa prawna czy działalność rekrutacyjna.

Stałe zwiększanie liczby zatrudnionych w Europie idzie w parze ze wzrostem inwestycji spółki w produkcję europejską (licencjonowaną, Originals oraz koprodukcje). W zeszłym miesiącu, w dniu światowej premiery pierwszego serialu Netflix wyprodukowanego w Hiszpanii, Las Chicas del Cable, spółka potwierdziła planowaną produkcję co najmniej 6 nowych projektów europejskich do końca 2017r. Pierwszy z nich, zatytułowany Dogs of Berlin, ogłoszono 28 kwietnia. Scenariusz, produkcja i zdjęcia będą realizowane w Niemczech, a premiera serialu odbędzie się w 2018 r. Kolejna nowa produkcja powstanie we Francji i będzie nosić tytuł Osmosis, a początek prac na serialem zaplanowano na 2018 r.

Od momentu debiutu na rynkach europejskich w 2012 r. Netflix przeznaczył kwotę ponad 1,75 mld USD na produkcje europejskie. Do dziś ma na swoim koncie ma ponad 90 własnych produkcji, które znajdują się na różnych etapach realizacji.