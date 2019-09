Nerd - trudna tematyka w wersji komediowej. Film już dostępny na VOD.pl

„Nerd” to film, który w sposób łatwy i zabawny podejmuje poważną tematykę, jaką jest uzależnienie od internetu. Historia Norberta, głównego bohatera „Nerda”, który stara się zerwać wszystkie kontakty ze światem zewnętrznym, a szczęście widzi tylko w sieci, adresowana jest głównie do młodego widza, ale poruszany w filmie problem dotyczy nie tylko ludzi młodych.

– Jesteśmy pewni, że w Polsce jeszcze nigdy nie powstała komedia o uzależnieniu od technologii oraz że nasz film może być jednym z pierwszych na świecie (może nawet pierwszym), który zgłębia ten temat. Konwencja komediowa sprawia, że problem uzależnienia jest mniej męczący dla zwykłego widza, nie odstrasza go – komentuje Artur Schmidt, reżyser.

Zgodnie z problematyką poruszaną w filmie zarówno premiera jak i dystrybucja produkcji odbywa się w sieci. Światowa premiera filmu miała miejsce 6 czerwca br. w Amazon Prime w amerykańskiej wersji dubbingowej (w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii). W Polsce film już od 1 września można obejrzeć na platformie VOD.pl

„Nerd” jest debiutem fabularnym reżysera Artura Schmidta, który na co dzień pracuje jako reżyser w szwajcarskiej telewizji publicznej RSI. Producentem filmu jest Playade. W rolach głównych występują Katarzyna Figura, Mariusz Jakuz, Michał Piela i Grzegorz Pawlak. Autorem zdjęć jest Krzysztof Pietrzak, a muzykę skomponował Piotr Kubiak.

Fabuła:

Norbert jest "szczęśliwie" uzależniony od internetu. Od dawna nie wychodzi z domu, a wszystko co potrzebuje do pełni życia przywozi mu Marian – szalony, kochający młode kobiety i imprezy, pięćdziesięcioparoletni taksówkarz.

Rodzina Norberta nie podziela jego pasji. Robią co tylko możliwe, by zmusić go do opuszczenia pełnego komputerów mieszkania. W ostateczności bohater zrywa wszelkie kontakty ze światem zewnętrznym.

To właśnie wtedy spotyka go największa katastrofa - coś, czego każdy nerd boi się najbardziej. Okazuje się, że nie zapłacił za internet i ten właśnie przestał działać. Norbert opuszcza dom i udaje się w wielką, pełną przygód i niebezpieczeństw wędrówkę do Internetexu – firmy, która dostarczała mu internet...

Czy Norbertowi uda się pokonać niezliczone przeszkody, które stoją na drodze do odzyskania szczęśliwego połączenia?