Nazwy dla firm w XXI wieku

Chwytliwe nazwy dla firm?

Jak już zostało wspomniane, to właśnie nazwa jest wizytówką firmy, i to ona najczęściej wywołuje w klientach pierwsze skojarzenia. Na rynku jednak funkcjonują miliony firm, a więc i miliony nazw. Na skutek tego często spotykasz się z nazwami identycznymi lub przynajmniej podobnymi. Każda branża wykorzystuje bowiem w swoich nazwach pewne charakterystyczne schematy, przedrostki lub słowa nawiązujące do określonej tematyki. Przyjrzyjmy się kilku przykładowym branżom:

branża medyczna – w swoich nazwach chętnie wykorzystuje dodatki -med lub ewentualnie –bio

branża transportowa – w tym wypadku często stosowane są nazwy, które zawierają elementy -trans lub –speed

branża ogrodnicza – w swoich nazwach często stosuje się przedrostki lub przyrostki -eko-, a także ściśle nawiązujące do wszelkiego rodzaju roślinności: nazw kwiatów, drzew itd.

Z jednej strony, stosowanie przykładów wymienionych powyżej może się okazać skuteczne, bowiem klienci otrzymują jasny przekaz, czym może się zajmować firma sygnowana konkretną nazwą. Z drugiej jednak strony, jeżeli zależy Ci na ukazaniu swojej oryginalności i chcesz się wyróżnić na rynku, powinieneś pomyśleć nad czymś unikalnym. Nie szkodzi jeżeli nazwa nie będzie bezpośrednio wskazywała, czym zajmuje się Twoja firma. Wszystko można osiągnąć umiejętnie promując markę na rynku.

Skąd czerpać inspirację?

Tworzenie dobrej nazwy dla firmy powinno zacząć się od określenia, co taka nazwa miałaby wyrażać i jakie rodzić skojarzenia. Czasem jednak ten pierwszy krok jest najtrudniejszy. Skąd więc czerpać inspirację? Może to być nawet najbliższe otoczenie. Warto się po prostu rozejrzeć dookoła, obserwować ludzi, ich zachowanie i reakcje w zetknięciu z różnymi sytuacjami lub obiektami. Wiedza na temat tego, jaki ludzie maja stosunek do różnych rzeczy, może okazać się bardzo przydatna w momencie tworzenia nazwy dla firmy, mającej za zadanie wzbudzić w odbiorcach określone uczucia i emocje. Jeżeli chcesz poszerzyć zakres poszukiwań, możesz także sięgnąć po dostępną literaturę. Najlepiej sprawdzają się baśnie, mitologia czy – zwyczajnie – słowniki. Stanowią one ogromny zbiór wyrażeń, inspiracji i pomysłów. Może Ci się to wydawać banalne, ale czasem to właśnie najprostsze rozwiązania są najlepsze. Nie masz czasu na badania empiryczne ludzi dookoła, a droga do biblioteki jest zbyt długa? Sięgnij po laptopa! Internet to nieskończona ilość danych ,które możesz wykorzystać przy tworzeniu nazw dla firm.

Tak więc pomysły nas otaczają, najważniejsze jest, aby odnaleźć coś pasującego do profilu swojej działalności.

O czym należy pamiętać?

Tworząc nazwę dla firmy koniecznie pamiętaj o podstawowych zasadach namingowych. Na gwarancję powodzenia składa się o wiele więcej czynników niż skuteczna nazwa dla firmy, jednak znacznie zwiększysz swoje szanse, korzystając z porad wykorzystywanych przez twórców nazw od wielu lat.

Przede wszystkim pamiętaj, że dobra nazwa dla firmy powinna nawiązywać do jej działalności. W przeciwnym razie może wywoływać błędne skojarzenia i wprowadzać potencjalnych klientów w błąd. Nie zawsze konieczne jest stosowanie w tym celu tendencyjnych przyrostków poszczególnych branż. Wystarczy że zadbasz, by stworzone oznaczenie wywoływało odpowiednie skojarzenia w potencjalnych klientach. Nie pokazuj wszystkich kart, zasugeruj, co kryje się za nazwą. Tajemniczość może stanowić potężne i skuteczne narzędzie marketingowe. Kolejną kwestią, o której należy pamiętać, jest odpowiednia budowa nazwy. Chwytliwa nazwa cechuje się bowiem względnie łatwą pisownią i wymową. Co więcej, krótka nazwa będzie dodatkowym plusem. Im bowiem krótsza nazwa, tym łatwiej ją zapamiętać, a przecież właśnie na tym zależy nam najbardziej. Należy również wziąć pod uwagę wymogi prawne. Pamiętaj, że przedsiębiorstwa mogą przybrać różne formy działalności. Wśród nich wyróżnić należy jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną, spółki osobowe prawa handlowego oraz spółki kapitałowe. Każda z nich cechuje się indywidualnymi wymogami prawnymi dotyczącymi nazewnictwa. Istotne znaczenie w handlu ma uniwersalność językowa nazwy. Obecnie dużo firm rozszerza swoją działalność o rynki zagraniczne. W tym przypadku powinno się uważać na znaczenie nazwy w językach obcych. Unikniesz dzięki temu niezręcznych wpadek. Doskonałym przykładem firmy, która nie sprawdziła uniwersalności swojej nazwy, jest przedsiębiorstwo oświetleniowe Osram. Nazwa ta jest słynną wpadką na polskim rynku nazewniczym. Kolejną sprawą, której należy przestrzegać, jest neutralność i poprawność nazwy. Dobra nazwa nie powinna zawierać wulgaryzmów ani słów powszechnie uważanych za obraźliwe. Co więcej, warto zwrócić uwagę na poprawność pisowni i gramatyki. Stosowanie błędów ortograficznych nie jest dobrym pomysłem na przyciąganie uwagi konsumentów, ponieważ może poważnie nadszarpnąć dobre imię firmy.

Podsumowując, nazwa stanowi wizytówkę firmy, która reprezentuje ją w masowych środkach przekazu oraz w każdym miejscu, gdzie potencjalny klient może mieć z nią styczność. Wiesz już, jak ważna jest funkcja reprezentacji, więc zadbaj o dobrą nazwę dla swojej firmy. Jeżeli po przeczytaniu tego artykułu nadal nie wiesz jak nazwać firmę, zawsze możesz zwrócić się o pomoc do agencji namingowych, które specjalizują się w tworzeniu nazw. Usługa warta jest swojej ceny, jeżeli dostajesz gwarancję, że stworzona nazwa będzie skuteczna marketingowo i bezpieczna prawnie.