Nawigacja dla motocyklistów i wydajne rozwiązania profesjonalne. Przegląd #sprzęt

Sony wprowadza szereg nowych funkcji IP Live (systemu do produkcji na żywo z wykorzystaniem protokołu IP), np. IP Live System Manager dająca możliwość konfigurowania systemu IP zgodnie z potrzebami nadawcy, współdzielenie zasobów mikserów, nowy moduł konwertera i inne (źródło: materiał prasowy Sony).

Chińska firma ZTEWelink Technology wprowadziła na rynek moduł ME3630 LTE Cat.4, który może być wykorzystywany w sieci 4G LTE europejskich operatorów (teoretyczny zakres 50 Mbps wysyłanie i 150 Mbps pobieranie). Moduł znajduje zastosowanie m.in. w telematyce, bezpieczeństwie i nadzorze oraz inteligentnych sieciach energetycznych (źródło: Centrum Prasowe PAP).

Firma AMD zaprezentowała najnowszą profesjonalną kartę graficzną Radeon Pro Duo. Bazuje ona na dwóch układach graficznych z rodziny Polaris - taka konstrukcja sprawia, że to dobre rozwiązanie dla osób korzystających z wielu profesjonalnych aplikacji na raz i potrzebujących elastycznego alokowania zasobów lub dużej mocy obliczeniowej. Karta z 32 GB pamięci bywa dwukrotnie szybsza od najbliższego konkurencyjnego produktu tego rodzaju dla profesjonalistów (źródło: materiał prasowy AMD).

Firma TomTom z początkiem maja wprowadzi na polski rynek nowe urządzenia z serii TomTom RIDER - TomTom RIDER 42, 420 oraz 450. Urządzenia przeznaczone są dla motocyklistów, którzy dostają informacje o najlepszych trasach na świecie (preinstalowane w urządzeniu) i inne ważne dla kierowców jednośladów wskazówki (źródło: materiał prasowy TomTom).

Zapraszam do czytania i komentowania. Znacie nowość wartą zasygnalizowania? Napiszcie do mnie: jr@di24.pl - możliwe, że Wasza informacja trafi do kolejnego przeglądu.