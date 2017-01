Nawet papież Franciszek zakleja kamerkę w tablecie

Wbrew pozorom największym paranoikiem z tych 3 osób wydaje się być szef Facebooka Mark Zuckerberg, który na zdjęciu z lipca tego roku chwali się osiągnięciami serwisu Instagram. Czujni internauci zauważyli, że jeden z najbogatszych ludzi świata ma nie tylko zaklejony obiektyw kamery, ale także gniazdo mikrofonu w swoim laptopie. Na podstawie zdjęcia wysunięto także przypuszczenia, że do komunikacji za pomocą poczty elektronicznej Zuckerberg używa Mozilli Thunderbird, a internet przegląda na Chromie.

Firma Cisco poinformowała jednak że logo, które początkowo było brane za Thunderbirda, to symbol programu VPN firmy Cisco. Co tylko potwierdza, że szef Facebooka, dba o swoją prywatność w sieci. Trudno mu się dziwić, w końcu według magazynu Forbes jest posiadaczem majątku wynoszącym 55,5 mld dolarów.

Nie dziwi zatem, że podczas spotkania ze studentami, James Comey, dyrektor Federalnego Biura Śledczego (FBI), przyznał, że zakleił obiektyw kamery w swoim laptopie kawałkiem taśmy (zob: The Telegraph: Put tape over you webcam, FBI director warns). Powiedział, że zobaczył jak robi to ktoś mądrzejszy od niego, więc także zastosował ten trik. Porównał przy tym zaklejenie obiektywu do zamykania drzwi samochodu czy domu, czyli wykonywania czynności, które mogą podnieść poziom naszego bezpieczeństwa. Polecił także studentom, aby brali z niego przykład.

W ostatnim czasie media społecznościowe obiegła informacja, że zaklejoną kamerę internetową w swoim urządzeniu posiada także papież Franciszek. Zdjęcie ma pochodzić z 2015 roku, kiedy papież na swoim urządzeniu mobilnym rejestrował się na Światowe Dni Młodzieży w Polsce.

Jeżeli papież nie ufa swojemu bezpieczeństwu, mimo że po spotkaniu z Timem Cookiem, szefem Apple, nazwał internet darem od Boga, to dlaczego my powinniśmy narażać się na niebezpieczeństwa wynikające z korzystania z urządzeń podłączonych do sieci.

Problem kamer internetowych został poruszony także w pierwszym sezonie serialu Mr.Robot, gdzie w 3 odcinku jeden z hakerów uzyskuje dostęp do kamery internetowej. Oprócz włamania się na komputer za pomocą oprogramowania zlokalizowanego na płycie CD, zdobywa wystarczająco dużo dowodów na to, aby zmusić bohaterów do współpracy.

Podobny problem jest poruszany także w brytyjskim serialu Black Mirror, w odcinku „Shut Up and Dance”. Jak się okazuje bohaterowie odcinka wykonują zadania zlecone przez hakera, który grozi upublicznieniem kompromitujących dla nich nagrań, które wykonał wykorzystując kamerę internetowa w ich komputerze.

Problem z nieuprawnionym wykorzystaniem kamer internetowych istnieje nie od dziś, o czym co jakiś czas Wam przypominamy (zob: Podglądał gimnazjalistki przez kamery internetowe, Co piąty Europejczyk zakleja swoją kamerę internetową z obawy o szpiegostwo, Sieciowi podglądacze znów atakują, Zaklej plastrem kamerę, zanim usiądziesz nago przy komputerze). Warto mieć to na uwadze korzystając z komputera, tabletu lub telefonu.