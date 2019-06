Nawał pracy w banku? Edward pomoże!

Edward to inteligentny asystent w formie aplikacji mobilnej, która skraca czas doradców poświęcony na ręczne wprowadzanie danych i sprawdzanie informacji o relacjach z klientami. Dopasowuje się do istniejącego procesu sprzedaży i pozwala na automatyzację żmudnych czynności, takich jak ustawianie przypomnień, czy tworzenie notatek. Przypomina także o zadaniach do wykonania, zwiększając efektywność pracowników średnio o 24%. Dodatkowo poprzez automatyzację procesu zbierania danych zwiększa wykorzystanie systemu do zarządzania relacjami z klientami.

Po raz pierwszy Edward „pojawił się” się w ING Banku Śląskim podczas cyklicznie organizowanych spotkań ze startupami. Zanim jednak ING zdecydowało się na implementację rozwiązania przeprowadzono wewnętrzny pilotaż i badania z użytkownikami aplikacji - Doradcami Korporacyjnej Sieci Sprzedaży. Badania potwierdziły, że doradcy potrzebują narzędzia, które usprawni im kontakt z klientami, a także zautomatyzuje pracę z istniejącym systemem CRM. W efekcie, bank przeprowadził kolejny etap dotyczący analizy aspektów technologicznych związanych m.in.: z możliwościami integracji.

Edward będzie udostępniony dla doradców sieci korporacyjnej ING Banku Śląskiego w 3 kwartale 2019 roku. Rozwiązanie powstało we współpracy z krakowską spółką 2040.

Źródło: ING Bank Śląski