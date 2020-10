Nauka w domu - skuteczne techniki wspomagające skupienie

Nauka w domu to ważne uzupełnienie zajęć np. w szkole policealnej

Osoby, które kontynuują edukację po szkole średniej, np. w szkole policealnej, muszą być przygotowane na konieczność nauki w domu. Na wielu kierunkach czy kursach prowadzący skupiają się raczej na zagadnieniach praktycznych – tak jest chociażby w szkole policealnej Żak (https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna). Nie zmienia to jednak faktu, że uczestnicy muszą również przyswoić niezbędną teorię. W wielu wypadkach zrobią to właśnie w domu. To może jednak rodzić pewne problemy.

Edukacja domowa: dlaczego nie potrafimy się skupić podczas nauki w domu?

Wiele osób nie ma najmniejszych problemów ze skupieniem się na wykonaniu zadania czy przyswojeniu konkretnych informacji w biurze czy w szkole. Problem pojawia się jednak podczas nauki w domu. Co jest tego przyczyną?

Winne są przede wszystkim tzw. rozpraszacze, czyli przedmioty lub zjawiska, które odciągają uwagę od wykonywanej czynności. Najpopularniejszym rozpraszaczem są social media, na czele z Facebookiem i Instagramem. Pokusa sprawdzenia, co dzieje się w mediach społecznościowych, jest często silniejsza od zdrowego rozsądku. Do innych rozpraszaczy należą dźwięki tła (może to być włączony telewizor, ale i uruchomiona pralka czy rozmowa osób w drugim pokoju) czy zwierzęta domowe. Niektórych rozprasza również nadmierny bałagan.

Pierwszym krokiem powinno być zatem wyeliminowanie rozpraszaczy lub ograniczenie ich wpływu. Np. jeśli największym problemem jest pokusa zaglądania co chwilę do telefonu, warto odłożyć go do szuflady lub nawet innego pokoju.

Skuteczne techniki wspomagające skupienie: jak się efektywnie uczyć?

Istnieje kilka sposobów na skuteczne skupienie się na wykonywanej czynności, w tym – na nauce. Pierwsza z nich polega na… rozpisaniu kolejnych kroków. Niektóre osoby łatwo się rozpraszają, bo nie mają żadnego planu. Przed rozpoczęciem nauki warto wypisać w punktach, nad jakimi zagadnieniami będziemy pracować. Dobrze też z góry określić, ile czasu zamierzamy poświęcić na naukę. Przygotowany w ten sposób plan sprawi, że łatwiej będzie skupić się na nauce – skoro wiadomo dokładnie, czego należy się uczyć.

Niezwykle popularną metodą wykorzystywaną zazwyczaj do pracy w blokach jest metoda Pomodoro. Osoba korzystająca z tej metody ustawia stoper (np. na 25 minut), a następnie przystępuje do zadania. Po minięciu tego czasu następuje chwila przerwy (zazwyczaj 5 minut). Później proces należy powtórzyć, chociaż specjaliści zalecają, by po trzech blokach pracy zrobić dłuższą przerwę (np. trwającą 30 minut). Dzięki stosunkowo krótkiej nauce w bloku i wizji przerwy (np. na sprawdzenie social mediów) łatwiej się skupić – także dzięki temu, że taki plan uwzględnia potrzebę krótkiego relaksu. Nauka przez 25 minut jest też łatwiejsza do zaakceptowania niż mglista wizja kilku godzin nauki bez żadnych przerw.

W trakcie nauki warto też notować i używać zakreślaczy – co samo w sobie jest metodą na skupienie się. Naszą uwagę przyciągają kolory i wszelkie elementy, które się wyróżniają.

Warto też pamiętać, że problemy z koncentracją i skupieniem się mogą wynikać ze złej diety czy niewyspania. W takiej sytuacji każda metoda okaże się nieskuteczna. Z tego względu warto zadbać o swój stan – psychiczny i fizyczny – przed rozpoczęciem nauki.