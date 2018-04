Nauka programowania zwiększa bezpieczeństwo dzieci w internecie

Jak wynika z raportu GUS aż 98 proc. gospodarstw domowych w Polsce, w których są dzieci, posiada dostęp do internetu. Dla młodych osób komputery, tablety i surfowanie po sieci jest naturalnym elementem codzienności. Korzystają z nich do zdobywania wiedzy, komunikowania się z bliskimi lub rozrywki i nie mają problemów z ich obsługą. Zafascynowani możliwościami nowych technologii, czasami zapominają o zachowaniu bezpieczeństwa w trakcie ich wykorzystywania. Bardzo ważnym zadaniem dorosłych jest, by nauczyć dzieci samodzielnego definiowania i rozróżniania zagrożeń, które mogą je spotkać w cyberprzestrzeni.

Wiele potrzebnych umiejętności i wiedzę do zapewnienia bezpieczeństwa w sieci dają dzieciom lekcje programowania. Coraz więcej dziedzin życia przenosi się do internetu, dlatego tak ważne jest, by od najmłodszych lat uczyły się „trzeciego języka”, jakim jest język kodowania. Jest on narzędziem, pomagającym sprawnie korzystać z nowych mediów, a co więcej – świadomie je kształtować i zmieniać internet na lepsze.

O tym dlaczego programowanie jest doskonałym sposobem, by bezpieczeństwa w internecie uczyć nawet najmłodszych przeczytasz w naszym nowym serwisie RodzicWie.pl