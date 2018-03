Nauka programowania na poważnie dla młodzieży od 13 roku życia

Nauka kodowania w młodym wieku świetnie wykształca logiczne myślenie, łatwość rozwiązywania problemów, znajdowania niestandardowych rozwiązań i zadawania potrzebnych pytań. Kodowanie pobudza kreatywność i uczy współpracy, czyli tego co w obecnych realiach najcenniejsze. Młodzi ludzie, którzy uczą się programować mają lepszą pamięć wzrokową i łatwiej przyswajają języki obce. Poprawie ulegają także zdolności samokontroli i samodzielnego uczenia się.

Właśnie ruszył semestralny kurs nauki programowania oparty na językach: Java i C++. Uczestnicy kursu będą pracować na systemie operacyjnym Linux. Poznają też podstawy SQL. Zajęcia są przewidziane dla osób zupełnie początkujących. Kurs posiada przy tym akredytację MEN. Kurs ALX nie polega na programowaniu robotów, gier ani nauce żadnego języka programowania dla dzieci. Został on odpowiednio dostosowany do potrzeb młodych uczestników, lecz jego program jest zaczerpnięty z kursów dla dorosłych.

Umiejętność czytania i pisania kodu będzie niebawem umiejętnością podstawową, jak znajomość angielskiego albo tabliczka mnożenia. Nauka podstaw programowania jest bardzo istotnym etapem, ponieważ ludzie powtarzają wzorce, których nauczyli się na samym początku. Każdy język programowania zawiera zestaw podstawowych pojęć, te pojęcia praktycznie nie różnią się między językami: pętle, instrukcje warunkowe, funkcje. Solidne nauczenie się podstaw otwiera wiele dróg, między innymi drogę dalszej nauki zawodu programisty i każdego innego wykorzystującego elementy kodowania.

Autor: Janusz Kuligowski